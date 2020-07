Duisburg, 27. Juli 2020: An vielen Orten im Raum Duisburg/Moers werden jetzt Boulebahnen gebaut, in Parks, Sportvereinen und Seniorenheimen. Man sieht immer mehr Menschen beim Boulespielen. Dieser faszinierende Breitensport, ist vor einigen Jahrzehnten aus Frankreich zu uns gekommen. Aber schon die „alten Griechen“, Ärzte wie Hippokrates, sollen das Spiel mit den Kugeln empfohlen haben, weil es so gesund ist. Ziel des Spiels ist es, aus dem Stand seine Eisenkugeln möglichst nahe an das „Schweinchen“, die kleine Zielkugel, zu werfen. Dabei bewegen wir uns im Freien, auf Parkwegen, Parkplätzen oder einem Boulodrome, speziellen Bouleplätzen, wie es sie auch beim HTV - Homberger TV 1878 – in Homberg gibt. Deshalb empfiehlt der HTV (aus: Der Mann, der das Schwein warf / M. Reichert u.a.), gerade in Corona-Zeiten:

Kugeln statt googeln!

Besser als daheim zu googeln

ist ein Boulespiel mit den Kugeln:

Googeln macht uns breite Becken,

bringt die Muskeln zum Erschlaffen,

Boulen lässt uns Glieder strecken

und bei Frischluft Körper straffen.

Leider gibt es aber nur ganz wenige Bouleschulen in Deutschland, die die Grundlagen dieses anerkannten Gesundheitssports fachgerecht vermitteln. Deshalb hat die Boule-Abteilung des Homberger TV in den letzten Wochen einen Boule-Kurs speziell für Einsteiger konzipiert. Dieser Kurs ist völlig unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft und für alle Interessierten offen. Ab Ende August wird er auf dem Boulodrome des HTV über fünf Mittwochabende angeboten.

In einer ausgewogenen Mischung aus Theorie, Spieltechnik und -taktik, Übungen und praktischer Erprobung im Spiel lernen die Kursteilnehmer alles Wichtige rund um das Boule-Spiel. Dadurch können typische Anfängerfehler vermieden werden und die Teilnehmer anschließend als Hobbyspieler glänzen, die Technik und Taktik beherrschen. Das Boule-Spiel ist international. Mit diesen Kurserfahrungen finden die Teilnehmer auf allen Boule-Plätzen der Welt Mitspieler, ohne Sorge haben zu müssen, sich zu blamieren. Und natürlich sind sie auch bei den wöchentlichen Treffen der Bouler des HTV willkommen.

Der Kurs umfasst 10 Übungseinheiten aufgeteilt auf fünf Mittwochabende, jeweils ab 18 Uhr. Pro Kursabend finden zwei Übungseinheiten zu je 45 Minuten zzgl. Pausen statt. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und das Sportgerät (Kugeln) wird natürlich bereitgestellt. Lediglich wetterangepasste Kleidung, geschlossenes Schuhwerk (z. B. Turnschuhe) und gute Laune sind von den Teilnehmern und hoffentlich auch vielen Teilnehmerinnen mitzubringen. Der Kurs startet am 26. August 2020 um 18:00 Uhr auf dem Boulodrome des HTV, Friesenplatz 1, in Homberg. Die Teilnahmegebühr für den gesamten Kurs beträgt 50 €/Person. Allerdings ist die Teilnehmerzahl auf 12 Personen begrenzt, um auch den Corona-Regeln gerecht zu werden. Anmelden können Sie sich ab sofort formlos beim Kursleiter Karl-Heinz Stumpf per eMail (boulecoach@firstbest.eu) oder telefonisch unter 0160 97232107.