Es war ein weiteres Jahr voller Ungewissheit, Lockdowns und Lockerungen für den Duisburger Vereinssport. Ob im Leistungssport, bei Kinderkursen oder in Gesundheitskursen für Senioren: Überall waren die Sportler immer wieder von Einschränkungen betroffen. Doch nicht alles war schlecht. Über die Anstrengungen, aber auch die Erfolge dieses Jahres zog der Stadtsportbund (SSB) auf dem Pressegespräch zum Jahresabschluss Bilanz.

Von Sascha Mangliers

Wohl niemand hätte vor zwei Jahren geglaubt, dass Sportkurse einmal ausschließlich digital stattfinden würden oder man für den Zugang seinen Impfpass vorzeigen müsse. Doch genau das ist für Sportsfreunde allerorts seit einiger Zeit zur Routine geworden. Das stellt auch die Sportvereine in Duisburg vor strukturelle Herausforderungen. Darunter auch die 389 Vereine, die dem Stadtsportbund Duisburg zugehörig sind. Wie man es geschafft hat, gemeinschaftlich das Beste aus dem schwierigen Jahr 2021 zu machen, erklärte der Vorstand des SSB bei der alljährlichen Jahresbilanz. „Es war immer auf Messers Schneide“, resümierte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Joachim Goßow mit Blick auf das nun endende Sportjahr.

Digitale Kurse kein Allheilmittel

Was er damit meint, wird besonders deutlich, wenn man auf den Veranstaltungskalender des Stadtsportbundes im Jahr 2021 schaut: Zwar konnten Veranstaltungen wie der „Lichterlauf“ oder die „Duisburger Radwanderung“ im Spätsommer wie gewohnt stattfinden, allerdings mussten auch beliebte Formate wie der „Duisburger Zoolauf“ aufgrund hoher Inzidenzen abgesagt werden. Da war die ausgefallene Geburtstagsfeier zum 50-jährigen Bestehen des SSB nur die Spitze des Eisbergs.

Man sei gerade während der Corona-Wellen bemüht gewesen, möglichst viele Sportkurse und Veranstaltungen in digitaler Form anzubieten, so Christoph Gehrt-Butry, stellvertretender Geschäftsführer. Allerdings sei es unmöglich gewesen, dadurch alle Negativfolgen der Sporteinschränkungen abzufangen, so Christoph Gehrt-Butry weiter. Gerade bei Kleinkindern merke man das deutlich: „Immer mehr Kinder weisen motorische Defizite auf, wegen des Wegfalls der Bewegungsmöglichkeiten“, so der stellvertretende Geschäftsführer. Der Stadtsportbund möchte diesem Problem nun auf gleich zwei Wegen begegnen: Zum einen sollen mit dem „Sportmotorischen Test Klasse 2“ motorische Defizite bei Kindern möglichst frühzeitig erkannt werden, und zum anderen solle das Angebot an frühkindlichen Schwimmkursen ausgebaut werden.

Positives trotz sinkender Mitglieder

Im Vergleich zu 2020 hat der SSB insgesamt 25 Vereine und damit über 5.500 Mitglieder verloren. Damit entspreche man aber einem bundesweiten Trend, so der Geschäftsführer Uwe Busch. In Coronazeiten haben überdurchschnittlich viele Sportler ihre Vereinsmitgliedschaften gekündigt und sich manche Sportgruppen sogar gänzlich ausgelöst. Dies sei, so Uwe Busch, erwartbar gewesen. Dennoch habe man auch in diesem schwierigen Jahr vieles für die Mitgliedsvereine erreicht, fuhr Uwe Busch fort.

„Im Bereich der Sportinfrastruktur haben wir gute Vorarbeit für den 2022 startenden Pakt für den Sport geleistet. Dadurch bekommen entsprechende Vereine höhere Bezuschussungen für die Unterhaltung ihrer Platzanlagen.“ Auch das Projekt „Moderne Sportstätte 2.0“ wurde erfolgreich vorangetrieben. So würden im nächsten Jahr weitere 500.000 Euro dafür genutzt, freizugängliche Outdoor-Sportmöglichkeiten zu schaffen, betonte Uwe Busch abschließend. SSB Geschäftsführer Uwe Busch blickt optimistisch auf das kommende Jahr.