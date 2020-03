Am morgigen Sonntag, 8. März, heißt es wieder „Derby-Time“ im Hamborner Holtkamp, wenn die Sportfreunde Hamborn 07 den Lokalrivalen FSV Duisburg zum 23. Spieltag in der Landesliga Gruppe 1 empfangen.



Bis auf die 0:5-Klatsche gegen Liga-Primus TV Jahn Hiesfeld zum Wiedereinstieg in die Rückrunde im neuen Jahr, lief es bislang an und für sich ganz gut für die Hamborner Löwen, wenn man den Schwierigkeitsgrad des Auftaktprogramms betrachtet. Zwei Punkte aus den Auswärtsspielen beim FC Remscheid (3:3) und Genc Osman (1:1) können sich für den Aufsteiger durchaus sehen lassen. Mit etwas mehr Konstanz und Kaltschnäuzigkeit wäre sogar an der ein oder anderen Stelle mehr drin gewesen für 07-Coach Michael Pomp und seine Mannen.

Jetzt geht es gegen den Tabellenzweiten FSV Duisburg, und damit noch einen Tacken im Schwierigkeitsgrad nach oben. Die Gäste von der Warbruckstraße, zusammen mit dem TV Jahn Hiesfeld und dem SC West aus der Oberliga abgestiegen, zeigen mit ihren beiden Leidensgenossen bislang eindrucksvoll, wohin die Reise am Ende der Spielzeit gehen soll: zurück in die Oberliga!

Der FSV kommt

als großer Favorit



Im Triumvirat mit den Co-Absteigern steht der FSV aktuell auf Platz 2 der Liga. In den letzten elf Spielen gab es für die Mannschaft von FSV-Trainer Markus Kowalczyk eine Niederlage (2:3 gegen Hiesfeld), acht Siege, zwei Unentschieden, davon zuletzt allerdings auch ein überraschendes 1:1 in Wermelskirchen.

Der FSV kommt sicherlich als Favorit in den Holtkamp. Ganz unverwundbar ist der FSV allerdings nicht, wie das 1:1 in Wermelskirchen, zeigt. Das müssen die Löwen nutzen, für die wie in den Spielen zuvor gilt: Jeder Punkt zählt! Aber gegen Kaliber wie den FSV werden 100 Prozent Einsatz und „Galligkeit“ von Nöten sein, sowie die von Coach Michael Pomp geforderte Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, um im Derby etwas Zählbares im Holtkamp zu behalten.

Das Hinspiel ging mit 3:0 an den FSV. Wenn es nach den Löwen geht, soll der Spieß dieses Mal umgedreht werden. Anstoß ist um 15.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz des VTRipkens Sportpark im Holtkamp, Westerwaldstraße. Hinweis: Die Anstoßzeit wurde von 15.00 Uhr auf 15.30 Uhr verlegt. Bitte beeachten.