Am Samstag wurden bundesweit wieder die Rheinufer von Müll und Unrat befreit. Die Rollhockey-Abteilung der RESG Walsum beteiligte sich an der Aktion und streifte durch die Walsumer Rheinauen und rund um den Fähranleger.

Dabei kamen leider wieder einige Säcke mit Müll zusammen. Am Samstagabend wurden dann die internationalen Rollhockey- Wettbewerbe in Lissabon ausgelost. Die Damen reisen zum spanischen Vertreter CP Manlleu. Die Männer fahren in die Schweiz zum RHC Wimmis. Für RESG Trainer Christopher Nusch ist das Duell eine reizvolle Aufgabe: "Es wird ein Duell auf Augenhöhe. Wer gewinnt kann sich mit der Reise nach Portugal belohnen. Es wird ein interessantes, spannendes Spiel. Wir freuen uns darauf." Mit dem aktuellen Stand sollte es in Hinblick auf Corona auch keine Probleme bei der Anreise in die Schweiz geben, so Nusch: "Stand heute ohne jegliche Corona Einschränkungen, was zum Beispiel eine Reise in ein Risiko Gebiet beinhalten wurde. Also alles ok."

Ob und wie viele Zuschauer bei den Spielen in den Hallen dabei sein dürfen entscheidet sich in den nächsten Tagen. Die RESG plant ihre Heimspiele vor Zuschauern auszutragen.

Am kommenden Samstag, 26. Oktober starten die Roten Teufel mit dem Auswärtsspiel bei den Eldagser Falcons. Zehn RESG Fans dürfen bei dem Auswärtsspiel dabei sein.