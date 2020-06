Duisburger Fechtklub-Klub 1965 e.V. es geht wieder los !

Die Stimmung unter den jungen Fechtern des Duisburger Fechtklubs 1965 e.V. ist wieder groß.

Nach einer gefühlten Ewigkeit sorgt das Fechttraining erneut für die ersten Schweißperlen. Trotz der hohen Außentemperaturen, ließen es sich die Florettfechterinnen und Fechter des im Jahre 1911 von Emil Henning neugegründeten Traditionsnachfolgers der Fechtabteilung des Duisburger Turnvereins 1848/99, nicht nehmen, um endlich wieder gemeinsam ihrem Sport nachzugehen. Durch logistische Probleme steht die Halle der Gesamtschule Globus, im Duisburger-Dellviertel noch nicht zur Verfügung.

So traf sich die muntere aufgeregte Truppe nun erstmals am 12.Juni im Altstadtpark, am Garten der Erinnerungen und trainierte unter Berücksichtigung der gesundheitlichen Maßnahmen, also Einhaltung des Abstandes. Da ein Florett nicht nur ein Sportgerät, sondern vielmehr zur Gattung der Klingenwaffen gehört, beschränkte sich das Training zunächst lediglich auf den konditionellen Teil,

denn Sportfechterinnen und Fechter bestechen durch ihre gute Kondition und der Fähigkeit, Aktionen des Gegners rechtzeitig zu durchschauen.

Die ausgeprägten Reflexen werden weiter geschärft, da unter bewiesenen sportmedizinischen Tests, Fechter neben Tischtennisspielern, die kürzesten Reaktionszeiten haben.

Doch nach dem harten Konditionstraining waren sich alle Kinder zur Freude des anwesenden Vorstandes einig, am kommenden Freitag erneut gemeinsam trainieren zu wollen, denn der Spaß kommt niemals zu kurz.