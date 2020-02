Wir schreiben gerade einmal Woche 8 im Kalenderjahr 2020 und es fängt für den „Großenbaumer“, Tim Eikermann im Trikot vom TSV Bayer Leverkusen, ähnlich erfolgreich an wie das Jahr 2019 endete.

Eine Demonstration seiner Stärke und ein Klassenunterschied bei den Nordrheinmeisterschaften in den heimischen Gefilden in der Leverkusener Leichtathletikhalle im Januar. Es folgte ein nie gefährdeter Sieg bei NRW-Meisterschaften in der neu renovierten Helmut-Körnig-Halle in Dortmund Anfang Februar.

Sein Vorsprung auf Platz zwei betrug satte 36-hundertstel Sekunden, was auf 60 Meter Hürden einige Meter Distanz zum Zweitplatzierten bedeuten. Seine neue Bestzeit von 7,89 Sekunden lief er allerdings anschließend im Einlagelauf, welcher er ebenfalls souverän gewann.

Das Titelbild zeigt Tim mit Timo Northoff. Ein seit Jahren erfolgreicher junger Kugelstoßer mit diversen Titeln bei deutschen und internationalen Jugendmeisterschaften vom TV Wattenscheid.

Das bisherige persönliche Highlight war aber mit Sicherheit das PSD Bank-Meeting in der ausverkauften Leichtathletikhalle in Düsseldorf am 4. Februar 2020.

Hierzu wurde Tim als aufstrebender Athlet eingeladen, startete in seinem Lauf gegen Größen wie den ehemaligen Weltmeister Jarret Eaton, den amtieren Deutsche Meister Gregor Traber oder den starken Polen Damian Czykier. In einem „Gänsehautlauf“ erzielte Tim 7,91 Sekunden bestätigte im Weltklassefeld seine gute Form und gewann das direkte Duell gegen den Weltmeister aus dem Jahr 2017, Jarret Eaton. Dieser zeigte Nerven und kam nicht sauber durch den Hürdendschungel, hingegen wirkte Tim abgeklärt. Somit steht es im direkten Vergleich: Eikermann vs. Eaton 1:0 😊. Seine Fanbase vor Ort in der Halle war entsprechend begeistert.

Nur 5 Tage später fand das nächste PSD-Bank Meeting in Dortmund statt. Auch hier lief Tim unbekümmert auf Platz zwei, knapp hinter dem Briten Cameron.

Am kommenden Wochenende stehen nun die Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig auf dem Programm. Mit seiner aktuellen Bestzeit platziert sich Tim auf Rang 3 der Deutschen Besten- und Meldeliste. Vielleicht ist ja im ersten Jahr bei den „Aktiven“ eine Überraschung, vielleicht eine Medaille möglich? Wer weiß, bei Hürden passiert ja so viel…

Tim starte am Samstag um 16 Uhr im Vorlauf und sollte er erfolgreich sein, im Finale um 17:45 Uhr. Für diejenigen, welche es verfolgen wollen:

Die ARD überträgt die Titelkämpfe im Livestream auf sportschau.de

Daneben sieht Eurosport ein zweistündiges TV-Sende-Fenster von 18:00 bis 20:00 Uhr vor. Ein umfassender Live-Service findet Ihr jederzeit auf leichtathletik.de