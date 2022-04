Am morgigen Sonntag, 3. April, steht der 20. Spieltag in der Gruppe 3 der Fußball-Landesliga Niederrhein an. Und der hat es für die drei Duisburger Teams in sich. Es könnten vorentscheidende Weichenstellungen auf den Weg gebracht werden. Das gilt sowohl für den Aufstieg als auch für den Abstieg.



Der Duisburger SV 1900 empfängt um 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage an der Düsseldorfer Straße den abgeschlagenen Tabellenletzten BG Überruhr. Da ist ein Sieg eigentlich „vorprogrammierte Pflicht“. Doch werden die Gäste sicher alle Möglichkeiten nutzen wollen, den rechnerisch immer noch knapp möglichen Klassenerhalt zu schaffen.

Neue Besen

kehren gut



Die Stimmung bei den Wanheimerortern ist gut, denn nach dem wichtigen 4:3-Auswärtssieg beim SV Burgaltendorf hat die Mannschaft beim Debut des neuen Trainers Volker Hohmann im Abstiegskampf Boden gut gemacht und den Gegner in der Tabelle überflügelt. Jetzt hofft die Mannschaft, dass sich die Legende vom „Neue Besen kehren gut“ morgen fortsetzt.

Der SV Genc Osman hat am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr den Mülheimer FC 97 im Neumühler Heinrich-Hamacher-Sportpark zu Gast. Nach dem dem glatten 3:0 gegen den VfB Frohnhausen hat die Mannschaft von Haluk Piricek am vergangenen Spieltag im Kellerduell überzeugt und sich Hoffnung gemacht, gegen das Spitzenteam aus Mülheim ebenfalls zu punkten. Damit würde man auch den Sportfreunden Hamborn 07 einen Gefallen tun, die als Spitzenreiter den Verfolger-Atem der Mülheimer im Tabellenrücken spüren.

Dämpfer im

Kreispokal



Allerdings bekam Genc am Mittwochabend einen schmerzhaften Dämpfer. Im Kreispokal gab es nach 0:3-Rückstand schließlich eine letztendlich unerwartete 2:3-Niederliga gegen den A-Kreisligisten Union Hamborn. Bleibt die Hoffnung der Neumühl, dass sich morgen ein „Jetzt-erst-recht-Gefühl“ breit macht. Den Hamborner Löwen würden Genc-Punkte gegen den Aufstiegskonkurenten gut passen.

Allerdings können die Mannen von Coach Stefan Janßen am morgigen Sonntag um 15 Uhr zuhause im Holtkamp ihre Tabellenführung ausbauen, denn zu Gast ist der vier Punkte zurückliegende Zweitplatzierte ESC Rellinghausen. Gewinnen die „07er“, haben sie den Konkurrenten mit sieben Punkten Vorsprung auf größere Distanz gebracht.

Die Hoffnung

stirbt zuletzt



Verlieren sie, ist der Gast auf ein mickriges Pünktchen an den Spitzenreiter herangekommen. Der Ausgang ist ungewiss, denn die Verletztenliste der Hamborner ist nach wie vor groß. Das war auch beim 1:1 gegen Steele am letzten Sonntag zu spüren. Aber wie heißt es so schön: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“