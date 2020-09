Die Zebras haben David Tomic für ein Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit verpflichtet. Der 22-jährige Flügelspieler kommt ablösefrei zu den Meiderichern und stand zuletzt im U23-Kader des VfB Stuttgart. In ZebraStreifen wird der auf beiden Außenbahnen einsetzbare Stürmer die Rückennummer 28 tragen.

Stimmen zur Verpflichtung

Sportdirektor Ivo Grlic: „Ein talentierte Junge, der seine Stärken im Eins gegen Eins und in seinen Laufwegen auf den Flügel hat und dazu torgefährlich ist.“

Chef-Trainer Torsten Lieberknecht: „Seine Karriere ist ein bisschen ins Stocken geraten, aber wir wollen jetzt gemeinsam daran arbeiten, sein Talent, auf engsten Räumen spielerische Lösungen zu finden und Torchancen zu kreieren, wieder in Schwung zu bringen. Er bringt die Anlagen mit, sich in unserer Offensiv-Reihe peu á peu an unser Niveau zu gewöhnen und eine Alternative zu werden.“

David Tomic: „Ich bin happy, Teil dieses Vereins und dieses Teams zu sein. Die Gespräche mit Ivo Grlic und Torsten Lieberknecht haben mein Gefühl, dass der MSV der richtige Club für mich ist, absolut bestätigt. Ich freu‘ mich auf eine erfolgreiche Saison!“