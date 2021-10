Auf eine erfolgreiche Saison können die Segler der Wassersportgemeinschaft Rumeln-Kaldenhausen (WRK) 2021 zurück blicken. Nicht nur, dass es trotz Corona ein lebendiges Vereinsleben gab, sondern auch, weil neben den älteren Semestern die Jugend bei der Stange blieb und es so garantiert ist, dass die WRK weiterhin bestehen bleibt.

So haben heute Leo Nöther, Elias Daniels und Tim Matenaer ihre Jüngsten-Schein-Prüfung mit Bravour bestanden. Das Trainerteam Charlotte Kaschuba und Philip Niedzwiedz, sowie Jürgen Auerbach, der die Prüfung abnahm, wünschen dem Nachwuchs Mast- und Schotbruch.

Mussten auch im letzten Jahr alle geplanten Regatten situationsbedingt abgesagt werden und Segel-Ausbilder Tilo Mertens mit der Problematik der Segelkurse in der Corona Zeit und den Schwierigkeiten bei der Durchführung kämpfen, so konnten doch in diesem Jahr drei bemerkenswerte Siege eingefahren werden.

So ersegelten sich Benjamin Auerbach und Uwe Horstmann den 1. Platz in der Schwertzugvogel - Klasse des Postsportvereins Koblenz im September den „Moselpokal“ auf der Regatta nahe der Staustufe am „Deutschen Eck “. Den 4. Platz sicherten sich Jan Rohpeter mit Christoph Hirsch, ebenfalls WRK.

Weitere gute Nachrichten gab es auch letztes Wochenende aus Münster zu berichten. Zwölf Schwertzugvogel-Crews starteten beim Segel-Club-Münster, um eine Schwerpunktregatta zu segeln. Es galt den Pokal des „Westfälischen Friedens“ zu gewinnen. Dirk Michalke und Uwe Horstmann (WRK) ersegelten auf dem Aasee den 2. Platz. Siehe Foto weiter unten.

Obwohl es am letzten Oktober Wochenende offiziell „Absegeln“ heißt, sind noch 2 Regatten geplant, und zwar für die Modell-Segelbootbauer am

Sonntag, dem 14.11.2021 die IOC (Modellbau-Segelboote),

und am

Samstag, 27. November 2021, 14:00 und

Sonntag, 28. November 2021 die Nikolaus Einhand Regatta

Dieser trotz aller Corona bedingten Widrigkeiten zum Trotz, können Volker Treder, der im August 2021 wiedergewählte 1. Vorsitzende des Vereins, und die WRK Mitglieder guten Mutes in die Zukunft blicken.

Text: Ingrid Lenders

Foto: WRK