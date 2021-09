„Der Kämpfer – Schicht im Schacht“ lautet der Titel des Buches von Dietmar „Didi“ Schacht. 50 Jahre am Ball, oder besser gesagt, am Fußball, haben eine Menge Erinnerungen hevorgerufen, die er seinen Lesern launig und unterhaltsam zum Besten gibt.



Aus seinen Lesern werden Hörer, wenn er am Freitag, 22. Oktober, 19.30 Uhr, im Haus Birken, dem Vereins- und Stammlokal des SC Hertha Hamborn an der Gerlingstraße 176, aus seiner mit Anekdoten reich gespickten Autobiografie Bekanntes und Unbekanntes vorträgt. Die Lesung ist für Didi so etwas wie ein Heimspiel, war er doch selbst einmal Trainer des Neumühler Traditionsclubs.

Zu dem langjährigen, bereits länger verstorbenen Hertha-Urgestein Günther Birken und dessen Sohn Christian, der den Verein auch schon eine geraume Zeit führt, hat Dietmar Schacht stets freundschaftliche Kontakte gepflegt und pflegt sie immer noch. „Für Freundschaften ist nie Schicht im Schacht“, sagt der Kämpfer, der am kommenden Dienstag seinen 59. Geburtstag feiert, und somit ein Jahr vor dem „Sechszigsten“ steht. „Da darf doch schon ein wenig mehr zurückblicken“, ergänzt er.

Kurzweilig

und lebhaft



Seine Geschichten sind kurzweilig, lebhaft und reichhaltig. Und interessant für die Fußballfans ebenfalls, aber nicht nur für die. Wie war das damals, als Didi mit acht Jahren seine Leidenschaft für das runde Leder entdeckte? Als er für den MSV kickte und später für Schalke, genau zu der Zeit, als die Knappen von „Sonnenkönig“ Eichberg „regiert“ wurden?

Schacht coachte Hertha Hamborn genauso wie etwa die deutsche Nationalmannschaft für Menschen mit Behinderung, den FC Vaduz in Liechtenstein oder Frauen-Bundesligist Bad Neuenahr. Didi hat eine Menge zu erzählen, Und genau das wird er am 22. Oktober im Haus Birken tun. Schon jetzt gibt es eine rege Nachfrage. Mit fünf Euro ist man dabei. Und einen Teil des Eintrittsgeldes lässt Schacht der Hertha-Jugend zukommen. So ist er eben.

Karten-Info

Die Lesung findet unter der 2G-Regel (geimpft, genesen) statt. Reservierungen sind bei Christian Birken unter Tel. 0173 / 3639240 oder im Haus Birken unter 0203 / 4798316 möglich.