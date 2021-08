Zum Auftakt der Regionalliga West startet der VfB Homberg mit einem Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, gespielt wird am Samstag, 14 Uhr, im PCC-Stadion.

Die "kleinen Fohlen" sind die am höchsten eingeschätzte der vier Zweitmannschaften der Liga, doch bangemachen gilt nicht: Im Vorjahr konnte man gegen das Team von Trainer Heiko Vogel den ersten Saisonzähler erringen und das Rückspiel sogar gewinnen - daran will man anknüpfen. Trainer Sunay Acar, Co-Trainer Oliver Adler und Torwarttrainer Markus auf der Heiden werden ihre Mannschaft wie gewohnt auf den Gegner einstellen und hoffen, dass die Spieler die Vorgaben umsetzen können und am Ende "Zählbares" herauskommt. Die VfB-Neuzugänge Jan-Niklas Pia und Jonas Pfalz treffen dabei auf ihren letzten Verein, Pia war zwei Jahre lang und Pfalz sogar fünf Spielzeiten für die Borussen am Ball. Und auch Justin Walker war einst für Nachwuchsmannschaften der Fohlen aktiv. Tickets für die Heimspiele der ersten Mannschaft sollte man vorab online erwerben, das gilt auch für das Auftaktspiel am Samstag, Tickets gibt es unter https://niederrheinticket.de/regionalliga-west-vfb-homberg/.