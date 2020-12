Eigentlich wollten sie in diesem Jahr noch einmal richtig durchstarten, die Langläufer des BSV ThyssenKrupp Stahl fit & aktiv e.V.. Ein runder Geburtstag stand an. Der Neumühler Silvesterspendenlauftreff wäre zum 10. Mal auf der Platzanlage des SV Genc Osman an der Oberhauser Allee gestartet worden. Doch das BSV-Team will und darf seine Sportler nebst Gäste der Gefahr einer Corona-Ansteckung nicht aussetzen. „Da kann man halt nichts machen“, so Wolfgang Roeske, Pressewart der Laufabteilung, „diese Pandemie prägt und lähmt nicht nur in Duisburg das gesamte Sportgeschehen.“ So haben die Abteilungsmitglieder beschlossen, wenn wir schon nicht zusammen den Silvestervormittag verbringen können, lasst uns gemeinsam, wie in den vorherigen Jahren wenigstens etwas Gutes tun. In diesem Jahr eben nicht laufend, sondern einfach nur so, um die Neumühler Christy-Brown-Schule weiter finanziell zu unterstützen. Wie sagte doch so treffend Oscar Wilde: „Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß ob sie wiederkommen.“

Also gebt der Versuchung nach liebe Sportkameraden, und spendet für diesen guten Zweck. Die Christy-Brown-Schule ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und erfüllt ihren ganzheitlichen Ansatz durch eine enge Kooperation zwischen Pädagogik, Therapie und Pflege. Die Spendengelder werden dem Förderverein der Schule gutgeschrieben. Wurden in der Vergangenheit durch die Spenden unter anderem der Kauf von Metallgaragen für die Kettcars ermöglicht, werden in diesem Jahr die Gelder für die Anschaffung von Therapie-Fahrrädern dringend gebraucht. Ein Fahrrad kostet rund 3500 Euro, diese Summe ist von der Schule nicht mal eben so zu stemmen. Ebenso werden für die schwerstbehinderten Schüler XXL-Sitzsäcke benötigt, die je ca. 220Euro kosten.

Gespendet werden darf auf das, extra vom BSV ThyssenKrupp Stahl fit&aktiv e.V. eingerichtete Spenden-Konto: IBAN: DE97 3505 0000 0200 3883 79 bei der Sparkasse Duisburg. Bitte dazu als Verwendungszweck angeben: „laufend etwas Gutes tun“. „Wir werden über den Spendenerlös selbstverständlich berichten und sicherlich auch einen Termin mit der neuen Schulleiterin Katja Schmidt-Holze zwecks Spendenübergabe finden“, so Abteilungsleiter Hermann Pfeiffer. Das Spendenkonto ist bis zum 26.01.2021 freigeschaltet. Das BSV-Team wünscht allen Sportlern, den Spendenfreudigen natürlich ganz besonders, einen guten Rutsch ins Neue Jahr, in der Hoffnung im nächsten Jahr wieder „laufend“ etwas Gutes tun zu dürfen und „ Bleibt Gesund“.