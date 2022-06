Das ADAC GT Masters gastierte auf der neuen Formel 1 Strecke von Zandvoort direkt am Meer. Als Gaststarter war DTM-Pilot Maximilian Götz beim Team Madpanda im Einsatz. Zusammen mit Ezequiel Perez Companc pilotierte er einen AMG Mercedes GT3. Bei wechselnden Witterungsbedingungen ging Perez Companc von P4 ins Rennen, setzte aber auf die falschen Reifen und musste nach zwei Runden diese wechseln und viel damit weit zurück. Den zweiten Stint fuhr der AMC-Pilot konnte aber den verlorenen Boden nicht gutmachen und überquerte auf P15 die Ziellinie. Im zweiten Rennen am Sonntag lief es besser und Götz/Perez Companc belegten Platz 12.

Nicht besser erging es dem Mercedes AMG Team ZVO mit Jörg van Ommen. Die Fahrerpaarung auf der #8 ging eigentlich von P2 ins Rennen doch in der Einführungsrunde schlug Jan Marschalkowski in die Leitplanke ein und beschädigte den Mercedes erheblich. Für das zweite Rennen wurde der AMG wieder aufgebaut und mit Daniel Juncadella belegten sie P 17.

Auch das zweite Auto von Jörg van Ommen mit Fabian Schiller und Jules Gounon verbuchte in der zweiten Runde in Lauf eins einen Ausfall. Beim zweiten Rennen lief es besser und es sprang Platz sieben raus.

Für Maximilian Götz geht es bereits am kommenden Wochenende weiter. Da steht der vierte Lauf der DTM auf dem Norisring auf dem Programm. Bedingt durch den kurzen Stadtkurs wird das große Starterfeld zu den Trainingssitzungen halbiert.

TSP / Motorracetime.de