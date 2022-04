„Als Verein im Duisburger Norden haben wir eine soziale Verantwortung für unseren Stadtteil. Dieser Verantwortung sind wir immer gerecht geworden“, sagt Michael Bach, Jugendtrainer der Handballspielgemeinschaft HSG United Hamborn. Jetzt bietet der Verein geflüchteten Jugendlichen aus der Ukraine Trainingsmöglichkeiten auch im Landschaftspark Nord an.



Unter dem Namen HSG Hamborn United wird im Jugendbereich schon länger in der Neumühler Albert-Einstein-Sporthalle der Gesamtschule Emschertal Handball trainiert und gespielt. Neben dem Sport hat der Verein stets soziale Aspekte im Blick gehabt. Jetzt geht der Verein auch nach „draußen“.

Nach den schrecklichen Ereignissen in der Ukraine beschloss die HSG, die Einnahmen aus dem letzten Hallentag komplett an Leidtragende des Krieges zu spenden. Im Rahmen der Spendenübergabe an ein Angehörigenprojekt in Estland sowie den Verein Kinderhilfswerk Ukraine entschied man sich nun, auch ganz anders Hilfe zu leisten.

Sportlicher

Ausgleich



Als die HSG die Information bekam, dass auch in Hamborn sowie im Landschaftspark Nord minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind und dringend einen sportlichen Ausgleich benötigen, handelte man rasch. Für in Hamborn untergebrachte Jugendliche besteht ab sofort die Möglichkeit, am gewohnten Hallentraining der United-Jugend teilzunehmen.

Der Vereinsname Hamborn United soll gerade jetzt durch diese Möglichkeit auch ganz praktisch gelebt werden. Derzeit laufen noch letzte Gespräche und Vorbereitungen, um das Ganze bestmöglich zu organisieren. Interessente ukrainische Jugendliche oder deren Helfer, Betreuer, Dolmetscher und Unterstützer können sich bei Michael Bach unter Tel. 0172 / 4962671 melden. Danach ist ein „einfach so vorbeikommen“ möglich. Trainiert wird in der Neumühler Halle an der Albert-Einstein-Straße 11 immer montags und mittwochs um 18 Uhr. Das Angebot richtet sich an die Altersklasse 14 bis 18 Jahre.

Flyer und

Leinwand



Zudem hat die HSG nach Rück- und Absprache mit der Einsatzleitung der Feuerwehr vor Ort im Landschaftspark Trainingseinheiten anzubieten. In der kommenden Woche ist dort Anwurf. Flyer in deutscher, ukrainischer und russischer Sprache sind bereits verteilt. Zusätzlich werden die Termine durch Unterstützung der Feuerwehr den geflüchteten Kindern und Jugendlichen in der Unterkunft per Leinwand bekanntgegeben.

„Handballtore und Bälle sind bereits deponiert“, so Koordinator Bach, „dabei sind wir von einigen bereits angesprochen worden. Die fiebern dem Trainingsstart schon richtig entgegen.“ Bach und weitere engagierte Vereinsmitglieder hoffen, dass dadurch einige von ihnen durch den Sport auf andere Gedanken kommen und ein „Stück Alltag“ zurückgewinnen.

HINTERGRUND

„Tradition verbindet.“ Nach dieser Devise haben sich die Handballer von SV Hamborn 1890, TuS Hamborn-Neumühl und Westende Hamborn im Juni 2018 zunächst im Senioren-Bereich zusammengeschlossen. Ein Jahr später folgten die Jugend und die Damenmannschaft in die HSG. Die neue Handballspielgemeinschaft geht seitdem unter dem Namen HSG Hamborn United an den Start.