Torhüter Leo Weinkauf ist bis Sommer 2022 ein Zebra. Der MSV leiht den 24-Jährigen für ein weiteres Jahr von Hannover 96 aus. Und natürlich behält der Schlussmann die Rückennummer eins.

Weinkauf war im Sommer 2019 für zwei Jahre an die Wedau gewechselt. Nun einigten sich MSV-Sportdirektor Ivo Grlic, Leo Weinkauf und Hannover 96 auf eine Verlängerung des Leihgeschäfts.

In 38 Partien der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit blieb der 1,98-Keeper sechsmal ohne Gegentreffer. Viermal wählte das Fachblatt Kicker Leo Weinkauf in die „Elf der Woche“. Kein MSV-Spieler landete häufiger unter den Top-Spielern.

Große Freude über die weitere Ausleihe gab es bei Ivo Grlic: „Wir sind wirklich sehr happy, dass Leo bei uns bleibt. Sportlich und als Charakter ist er ein ganz wichtiger Baustein für uns, wir alle wissen, was wir an ihm haben. Wir wissen aber auch, welche Möglichkeiten ihm deshalb offen stehen - umso höher ist seine Entscheidung für den Spielverein zu bewerten.“

Chef-Trainer Pavel Dotchev ist froh, dass die langjährige Nummer eins der Zebras weiter zwischen den Pfosten stehen wird „Leo ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und wird auch im kommenden Jahr ein Teil unseres Gerüsts sein. Er bringt eine sehr gute und positive Einstellung seiner täglichen Arbeit gegenüber mit. Wir sind sehr glücklich, dass Leo sich für uns entschieden hat!“

Weinkauf selber will der Mannschaft mit seinen Paraden weiterhin helfen und fiebert dem Neustart entgegen „Ich fühle mich hier in Duisburg sehr wohl und weiß, dass der MSV Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten hat. Das war bei meiner Entscheidung enorm wichtig. Jetzt will ich dabei sein, wenn wir zeigen, dass wir aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt haben und im Sommer neu starten!“