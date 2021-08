Die JHV der WRK fand nach dem Corona bedingten Ausfall von 2020 endlich an diesem Wochenende (08.08.2021) statt. Als Versammlungsraum war die auf der Seeseite ausgeräumte Bootshalle gewählt worden, um derzeit geforderte Sicherheitsabstände unter den Mitgliedern einzuhalten.

Volker Treder, der 1. Vorsitzende der WRK, begrüßte die Teilnehmer und stellte fest, dass die Formalien eingehalten worden waren. Ebenso wurde auch die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt, da turnusgemäß ein 2. Vorsitzender / 2. Vorsitzende, ein Kassierer / eine Kassiererin und KassenprüferInnen gewählt werden mussten.

Zu Ehren der in diesem Jahr verstorbenen Vereinskameraden Jürgen Schwollow und Eggo Zopfs erhoben sich die Mitglieder zu einer Schweigeminute. Dies geschah zudem gleichzeitig in Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe in unserem Land.

Zum jetzigen Mitgliederstand äußerte sich Markus Frintrop, der Geschäftsführer der WRK:

Der Verein hat zum jetzigen Zeitpunkt 264 Mitglieder. 14 neue Mitglieder stehen 21 Austritte gegenüber. In der Jugendgruppe wurden 39 Mitglieder aufgrund einer Superjugendarbeit speziell mit der „Sharky“ Gruppe der Jüngsten, genannt. Die neuen Mitglieder wurden, soweit anwesend, vorgestellt.

Nach erfolgter Berichterstattung der einzelnen Abteilungen, die allesamt sehr positiv ausfielen, konnte Heinrich Walpersdorf, der zum Wahlleiter berufen wurde, die Entlastung des Vorstandes beantragen, die von der Versammlung einstimmig erteilt wurde. Die nachfolgenden Wahlgänge erfolgten per Akklamation.

Die Wiederwahl von Christian Thun zum 2. Vorsitzenden und Markus Frintrop zum Kassierer erfolgte einstimmig, bei eigener Enthaltung. Der restliche Vorstand und die Kassenprüferinnen wurde bestätigt.

Folgende Mitglieder erhielten von der Versammlung ihre Bestätigung als „Neue“ im Amt:

Segelwart: Christoph Hirsch

Presse: Sven Carlsen

Gelände- und Hafenmeister: Norbert Wilhelm

Wolfgang Nawroth und Peter Zander wurde mit großem Dank und herzlichem Applaus verabschiedet. Alle anderen Mitglieder wurden für ihre Weiterführung der verschiedenen Positionen ebenfalls bestätigt.

Der Anspruch des Vereinsgebäudes an den neuesten Stand der Energie Technik (Solardach) wird durch Heinrich Meier als Projektleiter wahrgenommen. Die solide Finanzlage der WRK - Einnahmen und Ausgaben halten sich die Waage - erlaubt es, die Dachreparatur, etc., gelassen anzugehen. Eine Beitragserhöhung von zwei Euro pro Monat wurde als Minimalerhöhung für das Jahresende vorgesehen. Beiträge wurden erstmalig 2021 auf das Lastschrift Verfahren umgestellt.

Für 60-jährige Mitgliedschaft entfällt in Zukunft die Beitragszahlung.

Alle geplanten Regatten musste 2020 situationsbedingt abgesagt werden.

Segel-Ausbilder Tilo Mertens berichtete ausführlich über die Problematik der Segelkurse in der Corona Zeit und den Schwierigkeiten bei der Durchführung. Gerade bei den Jüngsten war ein Zustandekommen der Kurse von Charlotte Kaschuba und Philipp Niedzwiedz enorm wichtig.

Die Kurse zum Erlangen der Bootsführerscheine der Geltungsbereiche Binnen und See werden weiterhin angeboten. Die Termine werden bekannt gegeben.

Anstelle des alljährlichen Sommerfestes wird für den 11. und 12. September ein Herbstfest nach gegebenen Möglichkeiten geplant.

Volker Treder dankte am Ende der JHV besonders allen helfenden Händen der WRK und gab dem Wunsch Ausdruck, dass dieser Trend auch weiterhin so strahlen möge.

Text: Ingrid Lenders, Jan Rohpeter

Foto: Jan Rohpeter