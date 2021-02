In der Fußball-Regionalliga West holte der VfB Homberg das zweite Unentschieden in Folge. Beim Tabellendritten Fortuna Köln erkämpfte sich die Mannschaft von Trainer Sunay Acar ein 0:0, die Kölner bauen ihre ungeschlagene Serie auf zwölf Spiele hintereinander aus.

Personell konnten die Gelb-Schwarzen im Vergleich zum Oberhausen Spiel etwas durchatmen, Ricardo Antonaci, Cottrell Ezekwem und Ahmad Jafari meldeten sich nach ihren Verletzungen beziehungsweisen Sperren wieder zurück. Die Anfangsphase gehörte den Gelb-Schwarzen, die sich nicht versteckten, Danny Rankl hatte nach Zuspiel von Thorsten Kogel (8.) und nach einer Ecke von Ricardo Antonaci (14.) vielversprechende Szenen. Die Kölner probierten es mit hohen Bällen und Standards gefährlich zu werden, ohne Treffer ging es in die Pause.

Die beste Möglichkeit auf einen Torerfolg hatten die Gastgeber in der 75. Minute, Riki Isobe hatte sich schon an Hombergs Keeper Philipp Gutkowski vorbei gedribbelt und musste nur noch einschieben, der VfB konnte sich beim Torpfosten bedanken, der verhinderte den Rückstand. Auf der anderen Seite waren es Freistöße von Ricardo Antonaci und Nurettin Kayaoglu, die für Gefahr sorgten, auch ein Kopfballversuch des eingewechselten Kingsley Marcinek sah vielversprechend aus, brachte aber letztlich nichts ein. Die Fortuna warf in der Schlussphase alles nach vorne, die VfB-Abwehr hielt allen Angriffsversuchen stand, am Ende stand ein hart erkämpfter, aber auch hoch verdienter Punktgewinn.

Weiter geht es für den VfB Homberg an diesem Samstag mit dem Gastspiel bei der U23 des FC Schalke 04, Anstoß im renovierten Parkstadion ist um 14 Uhr.