Bei keiner anderen Veranstaltung wird soviel Laufsport für Jedermann angeboten, wie bei den Bertlicher Straßenläufen. Der Veranstalter, die Leichtathletikabteilung des SuS Bertlich 1949 e.V. hatte für jeden etwas dabei. Begonnen wurde mit dem 850 m Lauf für die Jugend, es folgte der Lauf über die 5 Km Distanz mit 158 Startern, dann die 7,5 km (62 Starter), 10km (128),15km (75), Halbmarathon (87), 30km (27) und die 31 Teilnehmer auf der Marathondistanz beendeten dann das super organisierte Laufspektakel.

Auf der Halbmarathon-Strecke befand sich auch ein Sportler des Duisburger Laufclubs BSV ThyssenKrupp Stahl fit & aktiv e.V. Nach einer, wie Karl-Heinz Liß meinte, viel zu langen wettkampflosen Zeit (22 Monate), traute er sich leider als einziger Teilnehmer des BSV wieder einen Wettkampf zu bestreiten. Das Ergebnis von Liß konnte sich durchaus sehen lassen, so belegte der sportliche ältere Herr mit der Zeit von 1:49:39 Std. in seiner Altersklasse M65 den ersten Platz. Die lange Wettkampfpause, aber auch die ungewohnt hohen Temperaturen am Veranstaltungstag machten allen zu schaffen. Liß hatte den Eindruck, dass fast alle Läufer, ebenso wie er, nur „auf Ankommen“ liefen und die Zeit Nebensache war. Den ersten Wettkampf wollten halt alle gesund überstehen, es sollen ja hoffentlich noch einige folgen.