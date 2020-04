In Zeiten der geschlossenen Kitas und Spielplätze sind es gerade die Kinder, die ihre gewohnten Bewegungsmöglichkeiten schmerzlich vermissen. Daher hat der Stadtsportbund Duisburg unter dem Namen kids-sind-fit@home nun auch Online-Video-Kurse für Kinder im Kindergartenalter ausgetüftelt. Die Novitas BKK unterstützt ihn bei der Umsetzung.



Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr stellen kindererfahrene Trainer in 15 bis 20 Minuten Spiel- und Sportideen mit Alltagsgegenständen und Dingen aus dem Kinderzimmer vor, erzählen Bewegungsgeschichten und singen Bewegungslieder. – Eine Art virtueller Stuhlkreis in der Zeit geschlossener Kitas. Die Eltern sind herzlichen eingeladen mitzumachen!

Die von der Kooperation seit dem 25. März (der WA berichtete) für Erwachsene angebotenen Online-Kurse Beweg.dich@home kommen währenddessen gut an. Sie werden von Montag bis Freitag im Livestream um 15 Uhr ausgestrahlt und dauern 45 Minuten. Sie richten sich an alle bewegungsfreudigen Menschen, Anfänger und Fortgeschrittene, Jung und Alt. Auch hier werden die Übungen durch professionelle Übungsleiter des Stadtsportbunds Duisburg zusammengestellt und ausgeführt und dienen der Gesundheitsförderung.

Alle Online-Sport-Angebote sind kostenlos, es muss auch kein Abonnement abgeschlossen werden. Sowohl die Livestreams als auch das Archiv der bereits gezeigten Videos von:

Beweg.dich@home und Kids-sind-fit@home können auf den Seiten der Novitas BKK aufgerufen werden unter: www.novitas-bkk.de/beweg-dich-at-home