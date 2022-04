Dem Namen alle Ehre machte die letzte Ausgabe der Winterlaufserie des ASV Duisburg, als um kurz vor 14Uhr bei leichtem Schneefall das Starterfeld in Stellung ging.

Doch lange sollte es den wartenden Athletinnen und Athleten nicht kalt sein. Jedenfalls erging es der neunköpfigen Crew des LV Marathon Kleve so, als dann pünktlich der Startschuss für die letzten zehn Kilometer der kleinen Serie fiel.

Bei insgesamt guten Bedingungen für Bestleistungen, konnte sich Luca Fröhling vom Start an behaupten und holte sich den dritten und letzten Sieg der Serie in Folge souverän.

Viele neue Bestzeiten erreichten aber auch die übrigen LV Athleten.

Bei den zum Teil erst am Tag zuvor aus dem Trainingslager zurückgekehrten Starterinnen und Startern des LV, blickte man an der Ziellinie jedenfalls nur in glückliche Gesichter.

In Zahlen drücken sich die Ergebnisse des letzten Lauf wie folgt aus: Platz 1 Luca Fröhling 31:52min, Platz 8 Clemens Anschütz 36:34min, Platz 9 Hans Martin Stokke 36:43min, Platz 10 Christian Gottwald 36:49min, Henrick Scheidtweiler 39:24min, Max Kalscheuer 40:18min, Jens Burkhard 42:48min, Sarah Herrmann 46:56min und Jana Fröhlich 49:38min.

Zusätzlich konnte sich neben Luca als Gesamtsieger auch Clemens, Christian und Hans heute über den 2. Platz ihrer jeweiligen Altersklasse freuen.

Auch in der Gesamtschau der Serie konnte der LV Marathon Kleve mit satten 20min Vorsprung den Sieg in der Mannschaftswertung einfahren.

Ein großes Dankeschön gilt dem Veranstalter ASV Duisburg, dem es gelungen ist, eine tolle Veranstaltung unter schwierigen Bedingungen auf die Beine zu stellen, bei der am Ende sogar doch noch die Sonne durch die Wolken scheint.