Das Frauen-Team des MSV Duisburg hat am letzten Spieltag endgültig den Verbleib in der Frauen-Fußball-Bundesliga geschafft. Durch einen 2:0-Sieg bei Schlusslicht und Absteiger FF USV Jena am heutigen Sonntag sicherten sch die Zebra-Frauen den Platz in der Eliteliga.



Das Resultat stand schon zur Pause fest. In der 26. Minute erzielte Yvonne Zielinski das 1:0, kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Alina Angerer zum 2:0-Endstand. Auf den letzten Metern wurde es zum Saisonabschluss ganz eng und spannend.

Den Abstiegsplatz 11 belegen die Frauen des 1. FC Köln trotz des heutigen 1:0-Heimsiegs gegen den SC Sand mit 17 Punkten und einem negativen Torverhältnis von minus 38 Treffern. Auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz landete bei gleicher Punktzahl und minus 29 Toren Bayer Leverkusen, das heute bei Meister VfL Wolfsburg mit 0:5 unter die Räder kam.

Durch die Leverkusen-Klatsche und das eigene 2:0 in Jena schoben sich die MSV-Frauen noch an Leverkausen vorbei. Ebenfalls 17 Punkte, aber „nur“ minus 29 Tore haben die Zebra-Frauen zum Abschluss zu verzeichnen und beenden die Saison auf Platz 9. Mission Klassenerhalt geglückt.