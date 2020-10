Neuer Vorstand im ETuS Wedau und Gedenken an Ehrenvorsitzenden Günter Koch

Am 25. September 2020 fand die Mitgliederversammlung des ETuS Wedau e.V. 1929 statt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Nach 13 Jahren Amtszeit übergibt Hans Jürgen Otto das Amt des ersten Vorsitzenden an Manuela Schülpen. Die Nachfolge als zweiter Vorsitzender hat Thomas Schräer angetreten. Der neue Vorstand hat in den nächsten Jahren einiges auf der Agenda – die Umgestaltung der Sportanlage und neue Sportangebote sind die wohl größten Themen und werden viel Zeit zur Entwicklung in Anspruch nehmen.

Diese Zeit und Möglichkeit zur Entwicklung des ETuS Wedau haben wir vor allem einem Menschen zu verdanken. Günter Koch, langjähriges Mitglied des ETuS Wedau und dessen Ehrenvorsitzender, hat sich jahrzehntelang, maßgeblich und voller Inbrunst für die Entwicklung und das Geschehen des Sportlebens im Verein eingesetzt. In den letzten Jahren galt sein ganzer Einsatz vor allen Dingen dem Erhalt des ETuS Wedau auf dem hiesigen Sportgelände. Wir danken ihm sehr und stehen tief in seiner Schuld. Zu unserer großen Trauer ist Günter Koch am 27. Mai 2020 nach schwerer Krankheit von uns gegangen. Wir vermissen ihn und werden sein Andenken immer in Ehren halten.