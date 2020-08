Thomas Wulf und Peter Mohnhaupt bilden das neue Duo in der Geschäftsführung der Zebras. MSV-Präsident Ingo Wald wird das neue Geschäftsführer-Duo und die gemeinsamen Pläne am Dienstag, 1. September, um elf Uhr in einer Medienrunde vorstellen. Der MSV streamt die Medienrunde live auf seinem YouTube-Channel.



Wulf ist seit 2016 für den MSV tätig und hat seit 1. Juli 2019 Prokura; Mohnhaupt war bereits von April 2014 bis zu einer persönlich bedingten Auszeit im Juni 2019 als Geschäftsführer für die MSV Duisburg GmbH & Co. KGaA tätig.

„Für uns war wichtig, eine gute und schnelle Entscheidung zu treffen“, betont Präsident Ingo Wald. „Kompetenz, Verfügbarkeit und sofortige Handlungsfähigkeit - Peter Mohnhaupt und Thomas Wulf erfüllen diese Kriterien zu 100 Prozent. Sie kennen den MSV aus dem Effeff, sie sind mittendrin – mit dem Wissen, auf was sie sich in der Corona-Krise und vor allem ihren finanziellen Auswirkungen einlassen.“

Mohnhaupt und Wulf werden ihre Kompetenzen bestmöglich vereinen und die Spielbetriebs-Gesellschaft gemeinschaftlich vertreten. Dabei wird Mohnhaupt die Themen Marketing, Kommunikation und Partnerbetreuung verantworten, während Wulf die Ressorts Finanzen, Verbandswesen und die Organisation leitet.

Wulf wurde Mitte August von den Drittligisten in die „DFB-Ausschuss 3. Liga“ gewählt. „Das Vertrauen untereinander ist immens“, sagt er zur Zusammenarbeit mit Wald und Mohnhaupt. „Wir haben in dieser Konstellation schon einige schwierige Situationen erfolgreich bewältigt. Deshalb bin ich bereit, noch größere Verantwortung zu übernehmen. Uns ist die brisante Situation bewusst. Aber wir wissen, wofür wir es tun!“

„Die ständig wechselnden Planungsprämissen in dieser Saison erfordern eine besonders hohe Flexibilität in allen Bereichen unserer Organisation“, verdeutlicht Peter Mohnhaupt, der auch zugibt: „Wir haben tief Bücher geschaut, uns ist die brisante Situation sehr bewusst. Wir nehmen diese Herausforderung an – und ich freue mich, wieder im Team mit anzupacken!“