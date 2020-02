Beim Benefizturnier des TKD Meiderich in Duisburg Meiderich starteten 5 Schüler des Yung Dojang e.V. und wollten mal Turnieratmosphäre schnuppern. Das der Tag so positiv endetete war selbst für die Verantwortlichen des Vereins eine Überraschung . Alle Teilnehmer kamen aufs Treppchen.

Herzlichen Glückwunsch den Schülern und weiter so.

Ergebnisse:

2 mal Platz 1

2 mal Platz 2

1 mal Platz 3

Wer diese Kampfkunst mal ausprobieren möchte kann gerne ein Probetraining absolvieren.

Weitere Infos unter www.yung-dojang.de oder 01702803346