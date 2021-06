Mit einer 0:3-Niederlage gegen Rot Weiß Ahlen beenden die Homberger die Spielzeit in der Regionalliga West auf dem vorletzten Platz. Allerdings haben sowohl Rot Weiß Essen als auch der einzige Absteiger Bergisch Gladbach 09 Einsprüche eingelegt. Die Saison geht demnach noch in eine Nachverhandlung, mit eventuellen Folgen für die Rheindeicher.

Die Homberger Verantwortlichen müssen die kommenden Wochen abwarten, Rot Weiß Essen möchte die Verlegungen der drei BVB-Partien beim SV Rödinghausen (0:0), gegen Bergisch Gladbach (3:1 - auch Absteiger Bergisch-Gladbach hat Einspruch eingelegt) und beim SV Straelen (3:1) juristisch überprüfen lassen. Die Begegnungen mussten aufgrund von zwei Corona-Fällen beim BVB verschoben werden. Der Westdeutsche Fußballverband muss sich also mit dem Saisonende noch am grünen Tisch befassen.

Sportlich hätten es die Homberger aus eigener Kraft schaffen können, allerdings verpasste die Mannschaft von Trainer Sunay Acar den sicheren Klassenerhalt gegen Ahlen deutlich. Vor dem Spiel wurden Alexandros Armen (in Abwesenheit), Felix Buer, Cottrell Ezekwem, Said Harouz, Nicolas Hirschberger, Nurettin Kayaoglu, Metin Kücükarslan, Marvin Lorch, Jeffrey Malcherek, Danny Rankl und Samed Yesil verabschiedet. Auch Andreas Kossenjans wird sich als dritter Torwart zurückziehen.

Die Gäste begannen offensiv und spielstark, nach sechs Minuten klärte Ricardo Antonaci spektakulär auf der Linie, nach der anschließenden Ecke köpfte Rene Lindner knapp vorbei. Hombergs erster Chance ging ein Fehler von Gäste-Keeper Rafael Hester voraus, der eine Ecke verhindern wollte und den Ball erlief, dann aber einen Fehlpass spielte - ein Abwehrkollege konnte mit starkem Einsatz Marvin Lorchs Schuss abfangen. Nach 18 Minuten lagen die Homberger 0:1 zurück, Timon Schmitz köpfte einen Freistoß von Jan Holldack in die Maschen. Fünf Minuten später ließen die Hoffnungen der VfB-Fans, dass man den frühen Rückstand ausgleichen könne, deutlich nach: Cottrell Ezekwem holte den durchgebrochenen Gianluca Marzullo unmittelbar vor der Strafraumlinie von den Beinen und sah folgerichtig die rote Karte, den anschließenden Freistoß setzte Jan Holldack knapp neben den rechten Torwinkel. In Unterzahl gelang den Hombergern lange nur wenig.

In der zweiten Halbzeit wogte das Spiel zehn Minuten lang hin und her, Philipp Gutkowski parierte glänzend gegen Ilias Anan, der aufgerückte Ricardo Antonaci kam nach einer Kombination über Said Harouz und Danny Rankl einen Schritt zu spät. Rankl selbst brachte einen schwer zu nehmenden Ball per Kopf nicht auf das Tor, dann erlief Ilias Anan einen langen Ball und überwand Gutkowski im zweiten Versuch (56.). Das 0:3 war dann die Entscheidung, Mike Pihl legte mustergültig auf Gianluca Marzullo ab, der Philipp Gutkowski keine Chance ließ. Luca Palla hätte um ein Haar das Ehrentor erzielt, aber es passte in diesem Spiel nichts zusammen, die Rot-Weißen gewannen auch in der Höhe verdient.