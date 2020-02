In der Fußball-Landesliga steht am morgigen Sonntag, 1. März, mit der Partie SV Genc Osmann gegen die Sortfreunde Hamborn 07 ein Duisburger Derby auf dem Spielplan, genauer gesagt, ein echtes Nord-Derby. Die Ausgangsposionen könnten unterschiedlicher nicht sein.Während Genc Osman den Platz im oberen Tabellendrittel festigen will, brauchen die Löwen jeden Punkt für den Klassenerhalt.

Nachdem das für Donnerstag angesetzte Viertelfinalspiel im Kreispokal beim MTV Union Hamborn 02 wegen Unbespielbarkeit der Platzanlage an der Warbruckstraße abgesagt werden musste, können sich die Sportfreunde Hamborn 07 nun voll auf die nächste Aufgabe in der Landesliga konzentrieren. Dies wird auch nötig sein, denn die Aufgabe für die Mannschaft von Michael Pomp ist nicht ohne, wenn es zur Stippvisite beim SV Genc Osman Duisburg nach Neumühl geht.

Die Gastgeber unter Trainer Ilyas Basol gehören sicherlich zu den ambitionierten und stärksten Teams der Liga. Nach vielversprechendem Auftakt, unter anderem einem 2:1 gegen den Aufstiegsaspiranten FSV Duisburg, gab es immer wieder ein auf und ab. Vor der Winterpause kam Sand ins Getriebe der Neumühler. Drei Niederlagen, davon ein 0:1 zu Hause gegen den abstiegsbedrohten VfB Solingen, bremsten die „Jungen Osmanen“ merklich aus. Der Start ins neue Jahr verlief mühsam, aber zumindest einigermaßen erfolgreich. Einem 3:2 gegen BW Mintard folgte ein 1:1 Unentschieden in Wermelskirchen. Dies bedeutet aktuell Platz 6 mit 31 Punkten.

Namhaft verstärkt

In der Winterpause hat sich Genc Osman namhaft verstärkt und damit seinen Anspruch manifestiert, im oberen Bereich der Tabelle mitspielen zu wollen. Mit Soufian Karl Guirhil aus der A-Jugend des Wuppertaler SV (Sturm), Yi-You Wang, U19-Nationalspieler aus Taiwan (Abwehr) und Serdar Can vom Regionalligisten VfB Homberg (Mittelfeld) hat sich der Verein hohe Quailtät auf breiter Basis eingekauft. Daneben wurde Stürmer Oguzhan Maminoglu, der in der Bezirksliga-Saison 2014/2015 zum Stammpersonal der Löwen gehörte, reaktiviert.

Dass Genc Osman wieder auf einem guten Weg ist, zeigte das Pokalspiel am Mittwochabend beim FC Albania Duisburg: Im Viertelfinale des Wettbewerbs fegte das Team von Ilyas Basol den A-Ligisten mit 12:0 vom Platz und zog ins Halbfinale ein. Die Tormaschinerie der „Jungen Osmanen“ scheint auf Touren.

Die Löwen auf der anderen Seite treiben als Aufsteiger andere Sorgen. Nach einigen Startschwierigkeiten ist das Team von Michael Pomp zwar mittlerweile in der Liga angekommen und steht mit Platz 14 über den Abstiegsrängen, die Luft nach unten ist jedoch denkbar dünn. Ein ganzer Zähler trennt die Hamborner von den Abstiegsrängen, auf denen vermeintlich Totgesagte wie die Spielvereinigung Steele anscheinend zu neuem Leben erwacht sind und den Abstiegskampf spannend und offen halten. Insofern ist „07“ an der Oberhauser Allee gefordert, denn jeder Punkt zählt.

Emotional geprägt

Duelle beider Teams sind stets emotional geprägt und hart umkämpft. In beiden Vereinen wird Fußball auf und neben dem Platz gelebt. Anderes wird am kommenden Sonntag auch nicht zu erwarten sein. Vom Ergebnis her ist daher alles möglich. Im Hinspiel hatten die Löwen mit 2:1 knapp die Nase vorn. Wenn es nach 07-Coach Michael Pomp geht, sollte dies tendenziell auch beim zweiten Aufeinandertreffen so sein: „Wir wollen im Derby nach Möglichkeit die nächsten Auswärtspunkte mitnehmen.“ Anstoß ist um 15.30 Uhr im Heinrich-Hamacher-Sportpark an der Oberhauser Allee 14 im Neumühler Gewerbegebiet.

Bereits um 15 Uhr tritt der FSV Duisburg beim SV Wermelskirchen an, dem unteren Tabellennachbarn der 07er und des Duisburger SV 1900. Zum einem könnte der aktuelle Tabellenzweite den Duisburger Teams mit einem Sieg wertvolle Schützenhilfe leisten, zum anderen aber selbst ein deutliches Zeichen in Richtung Wiederaufstieg setzen, zumal der Rückstand zum Tabellenprimus Dinslaken-Hisfeld auf drei Punkte geschrumpft ist. Der DSV 1900 schließlich empfängt morgen um 15.15 Uhr Schwarz-Weiß Düsseldorf und will einen „bunten Dreier“ landen.