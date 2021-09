Im Gegensatz zu vielen Leistungssportzentren, ist der DFK Duisburg ein eher kleinerer Fechtverein im Herzen der niederrheinischen Metropole Duisburg.

Zu Zeiten des Lockdowns war es für viele Vereine unmöglich, den Sport auszuüben. So leider auch für den Duisburger Fechtklub e.V.

So freuen sich die Sportler um so mehr, endlich wieder dienstags und freitags die Trainingsstunden in der Sporthalle im Dellviertel nutzen zu dürfen. Egal ob 80 Jahre alt oder erst 10 Jahre, egal ob Weiblein, Männlein oder was auch immer, ob hochkonzentrierter Leistungssportler oder nur Freizeitfechter, ob Degen oder Florett, hier kommt jeder auf seine Kosten.

Viele Fechterinnen und Fechter sind seit vielen Jahren Mitglied im Verein und haben auch außerhalb der Trainings- oder Wettkampfzeiten gute Freundschaften gebildet.

Wer nun interessiert ist, sollte sich direkt ohne Angst vor einer neuen positiven Lebenserfahrung direkt unter www.duisburger-fecht-klub.de mit dem Verein in Verbindung setzen