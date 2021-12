Die Crew zur Vorbereitung der Kanu-WM 2023 steht: Jürgen Joachim führt auch in Zukunft den Kanu-Regatta-Verein Duisburg. Bei den Wahlen zum Vorstand im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde der amtierende KRV-Präsident einstimmig für die kommenden zwei Jahre in seinem Amt bestätigt.

Die weiteren Führungsaufgaben im Verein besetzen die Mitglieder ebenfalls einstimmig: Stephan Gräbing, bisher als Geschäftsführer in der Verantwortung, arbeitet ab sofort Vizepräsident mit. Martina Rühl hat die Aufgabe der Geschäftsführung übernommen. Ulrich Höschler engagiert sich als Schatzmeister. Die Mitglieder trafen sich unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen im Kanu-Leistungszentrum an der Wedau. In seinem Vorstandsbericht blickte Jürgen Joachim bereits voraus. Im Jahr 2023 organisiert der Kanu-Regatta-Verein im Auftrag des Deutschen Kanuverbandes die Rennsport-Weltmeisterschaften auf der Wedau-Bahn. „Wir freuen uns auf diese Herausforderung und wir werden alles tun, den weltweit guten Ruf unseres Regattakurses und des ehrenamtlich tätigen Organisationsteams hier in Duisburg zu verteidigen“, sagte Jürgen Joachim.

Die Vorbereitungen auf die sechste Kanu-WM in Duisburg seit 1979 haben inzwischen begonnen. Im kommenden Jahr werden sie nicht durch die Ausrichtung des Weltcups unterbrochen. Um den reibungslosen Ablauf der anstehenden Renovierungsarbeit an der Wedau-Bahn nicht zu unterbrechen, hat der KRV auf einen Bewerbung um eine der zwei Weltcup-Regatten im Jahr 2022 verzichtet. Jürgen Joachim: „Wir konzentrieren unsere Kräfte auf eine herausragende WM im vorolympischen Jahr.“

Der Kanu-Regatta-Verein Duisburg organisiert ehrenamtlich die internationalen Regatten im Kanu-Rennsport auf der Wedau-Bahn in Duisburg. Während einer Regatta wie dem Weltcup oder einer Kanu-WM sind an den Veranstaltungstagen mehr als 100 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Duisburg genießt weltweit den Ruf, das „Wimbledon des Kanu-Rennsports“ zu sein.