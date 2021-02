In der Regionalliga West trifft der VfB Homberg im Heimspiel im PCC Stadion am Samstag, 6. Februar, um 14 Uhr, auf den Drittliga-Absteiger SC Preußen Münster. Die Gelb-Schwarzen wollen nach dem spielfreien Wochenende wieder angreifen.

Das Team von Trainer Sunay Acar hatte am vergangenen Wochenende spielfrei, aufgrund eines positiven Covid-Falls bei Fortuna Köln konnte die Begegnung nicht ausgetragen werden. Die Homberger nutzten die Zeit, um sich intensiv auf das Heimspiel gegen Münster vorzubereiten.

Die Gäste kommen als Vierter an den Rheindeich und wollen im Aufstiegsrennen dran bleiben. Die Homberger konnten sich in ihrem letzten Spiel drei Punkte gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf sichern und stehen auf Rang 17 knapp unter dem Strich.

Die Gäste aus Münster sind gut aus der Winterpause gekommen und haben beide Spiele gewonnen, jeweils ohne einen Gegentreffer. Im Hinspiel lieferten die Gelb-Schwarzen dem Drittliga-Absteiger einen großen Kampf und unterlagen nur knapp mit 1:2, diesmal will man nicht mit leeren Händen vom Platz gehen.

Trainer Sunay Acar wird die Homberger zusammen mit Oliver Adler auf den Kontrahenten einstellen, die Mannschaft wird sicherlich alles geben, um die Vorgaben umzusetzen.