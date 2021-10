Zwei Spieltage sind bisher in der Rollhockey-Bundesliga absolviert. Für die RESG gab es zum Start eine Niederlage gegen Herringen, vor einer Woche trumpften die Roten Teufel im Derby in Düsseldorf groß auf und sicherten sich mit einem 7:1-Sieg die ersten drei Punkte. Am Samstag, 2. Oktober, um 16 Uhr geht es bei der IGR Remscheid weiter.

Bei sechs Mannschaften in der aktuellen Bundesligasaison sind die Spieltage schnell ausgespielt. Die RESG tritt am Samstag in Remscheid an, um sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen. Die Gastgeber konnten beide Spiele bisher gewinnen und stehen hinter Herringen auf dem zweiten Platz. RESG-Trainer Christopher Nusch weiß um die Bedeutung des Spiels und ist vorsichtig: "In Remscheid ist es für mich das schwerste Spiel der Saison. Remscheid hat eine Top-Mannschaft und spielt ein System, das niemand anderes in der Liga spielt, was es sehr schwer macht. Man hat keine Automatismen und darf sich keine Fehler erlauben." Seine Spieler sind gewarnt und werden die Bergischen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Personell muss Nusch auf Xavier Berruezo (verletzt) und höchstwahrscheinlich auf Routinier Nuno Rilhas (angeschlagen) verzichten. Der Cheftrainer ist froh über die Alternativen im Kader und ist mit den bisherigen Spielen zufrieden: "Wir sind wesentlich breiter aufgestellt als die letzten Jahre, und es bilden sich ganz neue Konstellation, welcher Spieler mit wem harmoniert. Gegen Herringen waren wir noch ein wenig nervös, und uns hat nach der langen Pause auch etwas das Selbstvertrauen gefehlt. Das war gegen Düsseldorf schon viel besser. Wir waren geduldiger und waren selbstbewusst." Die Zuschauer in der Sporthalle Hackenberg können sich auf eine packende Begegnung freuen, bei einem Sieg würden die Walsumer in der Tabelle an den Remscheidern vorbei ziehen.

Weitere Unterstützung hat Nusch hinter der Bande erhalten. Rachid Ben Bdida verstärkt das Trainerteam als Athletik-Trainer und hat bereits die ersten Fitnesseinheiten geleitet. Rachid ist sportlich sehr aktiv und bei den Junioren Deutscher-, Europa und Weltmeister im Kung-Fu geworden.