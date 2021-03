Auf Grund der Coronabestimmungen konnte in diesem Jahr die Clubfeier des AMC Duisburg e. V. 1950 im DMV nicht im Clublokal des DSV 98 stattfinden. Aus diesem Grund machte sich Thomas Simon (Vorstand Presse und Finanzen) auf den Weg, den Teilnehmern den verdienten Pokale zu überreichen.

In der letzten Saison waren die aktiven Piloten des AMC Duisburg ausschließlich auf der Rundstrecke unterwegs. In der Gesamtwertung ging es bis zum letzten Rennen spannend zu.

Gesamtsieger bei der Automobil Rundstrecke wurde der Mercedespilot Maximilian Götz der seine Rennen bei der ADAC GT Masters, GTC Race und beim 24h-Rennen bestritt und 161,21 Punkte einfahren konnte. In dieser Saison wird der Mercedeswerkspilot wieder in der DTM starten. Zweiter wurde Kenneth Heyer mit 119,46 Punkten. Auf einem Mercedes GT3 bestritt er Rennen zur VLN, 24h und dem GTC Race. Rang drei ging an Benjamin Leuchter der zusammen mit Max Kruse das Wolfsburger Produkt VW Golf GTI mit dem eigenen Team Max Kruse Racing einsetzt. Bei den Rennen zur VLN und der DMV National Endurance Series (NES) konnte Leuchter 99,41 Punkte einfahren.

Michael Bohrer, rechts erhält seinen Pokal für Rand vier in der Meisterschaft des AMC von Thomas Simon (Vorstand Presse)

Michael Bohrer, der ausschließlich Rennen der VLN bestritt, konnte bei allen Rennen mit dem Renault Clio in der Klasse H2 auf das Siegerpodest fahren und sich Klassensiege sichern. Mit 92,69 Punkten, knapp hinter Leuchter, belegte er den vierten Rang in der AMC – Meisterschaft. In der kommenden Saison wird er wieder bei der VLN bzw. NLS starten, allerdings mit einem neuen Team (X85 Racing). Zum Einsatz kommt wieder ein Renault Clio III RS. Seine Fahrerkollegen sind Geritt Holthaus und Marc Wylach. Rang fünf ging an Johannes Georg Kreuer der mit seinem knallgelben Donkervoort D8R bei der Spezial-Tourenwagen-Trophy, kurz STT startet. Er konnte 40,21 Punkte auf sein Konto verbuchen. In der kommenden Saison wird er wieder bei der STT starten. Zusammen mit dem ADAC Race Weekend wird er an fünf Rennwochenenden an den Start gehen.

