Mit einem Sprung ins kühle Nass eröffneten rund 1.500 Athleten das Premierenrennen des IRONMAN 70.3 Duisburg an diesem Sonntagmorgen. Bei der Veranstaltung im ‚Stahlherzen von Europa‘ standen Altersklassen-Athleten unter anderem aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden an der Startlinie.

Als erste Disziplin absolvierten die Teilnehmer die 1,9 Kilometer lange Schwimmstrecke auf der Regattastrecke des 'Sportparks Duisburg'. Dabei wurden sie von Zuschauern auf den Rängen der Regattastrecke angefeuert - sowohl für Athleten, Zuschauer und alle an dem Rennen beteiligten Personen galt die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht auf dem Eventgelände. Die Maske durfte nur von den Athleten während des Rennen abgenommen werden.

Nach einem kurzen Stopp in der Wechselzone ging es auf die 90,1 Kilometer lange Radstrecke, die die Athleten durch Teile der Stadt Duisburg, über die historische ‚Brücke der Solidarität‘ und anschließend am Rhein in Richtung Moers führte. Nachdem die Runde ein zweites Mal gefahren wurde, kehrte die Strecke in den 'Sportpark Duisburg' zurück, wo sich die Athleten in der Wechselzone auf die Laufstrecke vorbereiteten. Auf der 21,1 Kilometer langen Laufstrecke (drei Runden) im Sportpark Duisburg passierten die Athleten die Schwimmstrecke und verschiedene Seen in der parkähnlichen Landschaft. Wo sonst der Ball rollt, befand sich die Finishline. In der Schauinsland-Reisen-Arena und mit einer beeindruckenden Finishline wurden die Athleten für ihre mentale und physische Ausdauer belohnt.

Timo Schaffeld aus Oberhausen war der schnellste Altersklassen-Athlet und überquerte die Ziellinie in einer Zeit von 3 Stunden 50 Minuten und 42 Sekunden. Die schnellste Altersklassen-Athletin Luisa Moroff absolvierte den Mitteldistanz-Triathlon in einer Zeit von 4 Stunden, 28 Minuten und 32 Sekunden. Mit einer Zeit von 2:22:39 war sie die schnellste Frau auf der flachen und schnellen Radstrecke. Die schnellste Laufzeit beim Halbmarathon mit 1:13:17 stellte der Gewinner Timo Schaffeld auf.

Top 3 Männer

Timo Schaffeld Swim - 27:04 Bike - 2:06:18 Run - 1:13:17 Gesamt - 3:50:42

Niklas Löbner Swim - 29:40 Bike - 2:09:10 Run - 1:19:06 Gesamt - 4:02:58

Gijs van Ranst Swim - 27:35 Bike - 2:12:28 Run - 1:22:03 Gesamt - 4:07:19

Top 3 Frauen

Luisa Moroff Swim - 29:51 Bike - 2:22:39 Run - 1:31:09 Gesamt - 4:28:32

Kyra Meulenberg Swim - 35:21 Bike - 2:27:03 Run - 1:28:15 Gesamt - 4:36:03

Mareike Eißmann Swim - 37:58 Bike - 2:33:10 Run - 1:27:30 Gesamt - 4:46:01

Die komplette Ergebnisliste ist unter www.ironman.com/im703-duisburg-results verfügbar.