Die Fans der Duisburger Sportschau dürfen sich freuen: Der Stadtsportbund Duisburg geht am Freitag von 19:30 bis 21 Uhr auf Youtube mit einem „Best of Sportschau“ live auf Sendung. Der Link zur Sportschau: https://www.youtube.com/watch?v=VGKGNlQlNzM.

Die Sparkasse Duisburg präsentiert den Gala-Abend des Duisburger Sports im Internet.



Am Freitagabend faszinieren 16 Highlights mit Akrobatik, Eleganz und Comedy der Spitzenklasse. „On Air“ sind selbstverständlich die Fliegenden Homberger, die Lieblinge des Publikums, und die Kinder der GGS Grabenstraße mit ihrer lichtvollen Interpretation des Steigerlieds, die das Publikum im Theater am Marientor begeisterte.

Durch das Programm führt live im Studio des SSB Duisburg auf der Bertallee der Journalist Hermann Kewitz. Uwe Busch und Christoph Gehrt-Butry, die Macher der Sportschau, plaudern aus dem Nähkästchen. Hinter den Kulissen der Gala tut sich so einiges. Darüber hinaus kommen während des Specials „Sportschau Duisburg 2020“ die Besten im Westen zu Ehren: Der Stadtsportbund stellt die Gewinner der Wahl zum Sportler, Sportlerin, Trainer und Mannschaft des Jahres vor.

16 Bühnenmomente wurden ausgewählt

Damit auch wirklich nur echte Topacts auf den Bildschirm kommen, haben sich Uwe Busch und Christoph Gehrt-Butry zusammen mit Videofilmer Bernd Uhlen und Regisseur Philipp Gorray die Shows aus den vergangenen zehn Jahren angeschaut.

16 atemberaubende Bühnenmomente wurden ausgewählt. „Das ist uns wirklich schwergefallen, denn Jahr für Jahr bieten absolute Topacts beste Unterhaltung. Wir hätten weit mehr als 90 Minuten füllen können. Am Freitag zeigen wir wirklich nur das Beste vom Besten“, sagt Christoph Gehrt-Butry.

Uwe Busch erläutert, warum der SSB mit seiner virtuellen Sportschau auf Youtube live sendet. „Wir mussten die Schau wegen der Pandemie absagen. Viele Fans haben sich prompt bei uns gemeldet und gefragt, ob wir nicht doch irgendwas möglich machen können. Da hatten wir die Idee zu dieser Highlight-Show. Wir sind live auf Sendung, weil die Sportschau immer ein Liveprogramm bietet. Mit dieser Tradition wollen wir nach 43 Jahren nicht brechen.“