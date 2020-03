Die Kontaktverbote aufgrund der Corona-Krise haben den Alltag verändert. Viele sind dazu gezwungen, den ganzen Tag in ihren vier Wänden zu verbringen. Das birgt Gefahren: körperliche Einbußen, aber auch mentale Beeinträchtigungen bis hin zur Depression und Spannungen innerhalb von Familien bis hin zur häuslichen Gewalt könnten die Folge sein.

Dem wirken die Novitas BKK in Kooperation mit dem Stadtsportbund Duisburg und dem SportBildungswerk mit einem Online-Bewegungsangebot entgegen: Um 15 Uhr startet der tägliche, jeweils 45-minütige Livestream „Beweg.dich@home“ auf sportdeutschland.tv. Das Angebot richtet sich an alle, die sich trotz eingeschränkter Ausgehmöglichkeiten gern bewegen und dabei etwas Struktur in den neu zu gestaltenden Alltag bringen wollen.

Während des Live-Streams können alle Interessierten unter Anleitung von professionellen Übungsleitern Übungen aus verschiedenen Bereichen durchführen. Der Stadtsportbund hat die Trainings so ausgewählt, dass unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Die Internetplattform www.sportdeutschland.tv macht es leicht, die Trainingseinheiten den Zielgruppen zugänglich zu machen. Allen Beteiligten ist es wichtig: „Es ist ein Training aus Duisburg für Duisburg.“ Das Programm wird stetig weiterentwickelt und ist unter: www.ssb-duisburg.de zu finden. Wer eine Sendung verpasst hat, kein Problem: Die Trainings lassen sich im Archiv des Kanals auch jederzeit erneut anschauen.

Hier eine Vorschau auf die nächsten Tage:

- 50+FIT@home am Dienstag, 31. März, von 15 bis 15.45 Uhr mit der Übungsleiterin Conny Zarth für die Zielgruppe Mix 50+ . Diese Einheit ist eine gezielte Ganzkörperkräftigung mit Mobilisierung.

- bodystyling@home wird am Mittwoch, 1. April, von 15 bis 15.45 Uhr mit der Übungsleiterin Jenny Rosch angeboten. Zielgruppe ist ein Mix ab 16 Jahren. Benötigte Sport-Materialien sind eine Matte (Decke), Handtuch, Gewichte und eine Flasche Wasser. "bodystyling" ist ein abwechslungsreiches Krafttraining, das alle Muskelgruppen beansprucht und kräftigt.

- core-fitness@home gibt es am Donnerstag, 2. April, von 15 bis 15.45 Uhr mit der Übungsleiterin Louisa Schüttke. "core-fitness" gilt als effektives Training für alle, die ihre Körpermitte auf sanfte Art und Weise kräftigen wollen. Im Mittelpunkt steht hier die Bauch- und Rückenmuskulatur.

- "fitmix@home" steht am Freitag, 3. April, von 15 bis 15.45 Uhr mit der Übungsleiterin Jenny Rosch auf dem Programm und richtet sich an Frauen. "fitmix" ist ein Ausdauertraining, das mit verschiedenen Elementen aus dem Aerobicbereich das Herz-Kreislaufsystem in Schwung bringt.

Die Online-Trainingseinheiten starteten bereits in der vergangenen Woche und haben inzwischen eine eigene kleine Fangemeinde gefunden.

Christoph Gehrt-Butry, Stellvertretender Geschäftsführer des Stadtsportbunds Duisburg, sagt dazu: „Wir haben positive Rückmeldungen bekommen und hoffen jetzt, dass sich Beweg.dich@home weiter herumspricht. Es gibt ja viele Menschen, die jetzt nicht in ihr Fitnesscenter können und gerade jetzt nach einem für sie passenden Übungsprogramm suchen.“ Das Projekt "Beweg.dich@home – Bewegung gegen Lagerkoller" bei der Generalprobe. Das Foto zeigt Kursleiterin Conny Zarth und SSB-Mitarbeiter Mathias Tilgner.

Foto: Philipp Gorray