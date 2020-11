Fußball-Regionalligist VfB Homberg setzte sich in seinem Heimspiel am Samstag mit 3:1 gegen den Bonner SC durch. Die Mannschaft von Trainer Sunay Acar sprang mit dem Erfolg auf Tabellenplatz 14. Am Mittwoch, 2. Dezember, geht es um 19.30 Uhr mit dem Heimspiel am Rheindeich gegen Bergisch Gladbach 09 weiter.

Ein Eigentor vom Bonner Paul Wiese leitete in der fünften Spielminute die Niederlage der Gäste ein. Die Gäste übernahmen dann das Kommando und versuchten, auf den Ausgleich zu drängen. Die starke Homberger Defensive ließ nur einen Schussversuch zu. Die Schwarz-Gelben nahmen daraufhin das Heft in die Hand und setzten Bonn schwer unter Druck. In der 32. Minute zog Ahmad Jafari aus 18 Metern ab und brachte den Ball zum 2:0 im linken Toreck unter. Nach einem Freistoß von Ricardo Antonaci köpfte Danny Rankl zum 3:0 ein (39.). Mit der 3:0-Führung ging es für beide Mannschaften in die Kabinen. Ein Abstaubertor von Marcel Damaschek in der 48. Minute sorgte für den Endstand. Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr, am Ende durften sich die Homberger über drei sichere Punkte freuen.

Lange Zeit zum Ausruhen bleibt den Spielern nicht, am Mittwoch, 2. Dezember, um 19.30 Uhr geht es um die nächsten Punkte am Rheindeich gegen Bergisch Gladbach. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Homberger weiter nach oben schauen und sich weiter Luft im Abstiegskampf verschaffen.