Wo kann man in Corona-Zeiten besser Abstand halten als auf dem Wasser? Die Villewind Regatta auf dem Liblarer See bot am vergangenen Wochenende die Gelegenheit dazu.

Sechzehn Schwertzugvogel Boote lieferten sich mit fünf Läufen (einem Streicher), bei einem Sonne-Wolkenmix bei 20 Grad und 2-3 Windstärken, spannende Wettfahrten. An den Start für die Wassersportgemeingeschaft Rumeln-Kaldenhausen (WRK) gingen als Steuermann Dirk Michalke mit Vorschoter Uwe Horstmann und Steuermann Markus Kaschuba mit Vorschoter Martin Weber.

Beide Mannschaften lagen gut im Rennen, und fast hätte es für Dirk Michalke und Uwe Horstmann, die im 3. Lauf in Führung lagen, den 1. Platz bedeutet, wäre ihnen im 3. Lauf nicht ein taktischer Fehler unterlaufen. So landeten sie auf dem 2. Platz. Eng war es für Markus Kaschuba und Martin Weber, die mit 18 Punkten mit den 4. Platzierten gleichlagen, im Endeffekt dann den 5. Platz belegten.

Den Sieg holten sich Steuermann Julian Blumenthal mit Vorschoter Roland Blumenthal vom SCV, dem gastgebenden Segelverein Ville. Den 3. Platz belegten Stefan Neugebauer/Dani Drechsel, den 4. Lutz Halfen/Frithjof Halfen, ebenfalls vom SCV.