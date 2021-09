Der Postsportverein Koblenz hatte am letzten Wochenende (18./19.9.21) zur „Moselpokal“ Regatta nahe der Staustufe am „Deutschen Eck“ eingeladen, und drei Mannschaften der Schwertzugvögel der Wassersportgemeinschaft - Rumeln - Kaldenhausen (WRK) „flogen“ hin.

Die Windprognosen mit 5 -10 km/h waren allerdings wenig erfreulich für die angetretenen zwölf Mannschaften. Am Samstag blieb die angekündigte Windflaute auch nicht aus. Dennoch nutzten etliche Segler die Gelegenheit mit den wenigen vorhandenen Winddrehern, ihre Boote auf dem Wasser zu bewegen und zu trimmen. Ein Amphibienfahrzeug auf dem Wasser war da aber der „Renner“ auf der Mosel, der einen Zugvogel auch noch abschleppen wollte.

Der Sonntag brachte dann die Entscheidung. Urplötzlich bei sonnenklarem Wetter war der Wind sogar mit 12 bis15 km/h vorhanden, und ab 11 Uhr konnte der erste von sogar drei Läufen gestartet werden. Das Staubecken der Mosel war mit 2,40 km Bahnlänge reichlich ausgelegt, und es bot sich in allen Läufen das gleiche Bild: Die WRKler Benjamin Auerbach und Uwe Horstmann setzten sich jeweils sofort nach den Starts an die Spitze des Feldes und fuhren einen riesigen Vorsprung bis zum Ziel heraus. In der aus drei bis vier Booten bestehenden anschließenden Gruppe „tobten“ sich die Oldies der Steuermänner mit Heinz Lenz (SKBue) von unserem Nachbarklub, Gregor Lust ( Frankfurter Yacht Club) und Jan Rohpeter (WRK) mit frisch integrierten Vorschotern leidenschaftlich aus. Franz Nawroth fiel hier nach einem Crash im ersten Lauf aus dieser Gruppe heraus. Die einzige Damencrew vom PSVK (Iris Püsch und Christiane Müller ) hielt hier stellenweise kurzzeitig noch gut mit.

Gesamtsieger wurden mit drei ersten Plätzen unsere WRK Crew mit

Benjamin Auerbach und Uwe Horstmann.

2. Peter Levenhagen/Nga Lu (SKBue)

3. Gregor Lust /Kani Özdemir (FRYC)

4. Jan Rohpeter wurde mit Christoph Hirsch (WRK)

5. Heinz Lenz, Volker Jungbluth (Skbue )

11. Franz Nawroth (WRK) / C. Becher (PSVK)

Alles in allem ein guter Erfolg für die WRK.

Ein nächstes Highlight steht auch schon wieder auf dem Terminkalender.

Am 02. und 03. Oktober findet die Schwertzugvogel Niederrheinmeisterschaft auf dem Toeppersee in 47239 Duisburg, Borgschenweg 11a, statt. Meldungen werden noch entgegen genommen.

Meldungen über Raceoffice: https:/www.raceoffice.de

Weitere Informationen unter www.wrk-duisburg.de

Die Veranstaltungen finden natürlich coronakonform statt, und deshalb würden sich die teilnehmenden Seglerinnen und Segler sehr über viele Zuschauer freuen.

Text: Ingrid Lenders, Jan Rohpeter

Foto: Jan Rohpeter