Flügelspieler John Yeboah wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende von Willem II Tilburg zum Meidericher Spielverein. In ZebraStreifen wird der 21-Jährige künftig mit der Rückennummer 39 auflaufen.

Sportdirektor Ivo Grlic schätzt die Flexibilität des 21-jährigen: „John ist ein flexibler Spieler, der auf beiden Flügeln einsetzbar ist und unserem Spiel guttun wird.“ Cheftrainer Hagen Schmidt freut sich ebenfalls, eine weitere Alternative vor dem Start in die restliche Spielzeit im Kader zu haben: „John ist jung, dynamisch und dribbelstark. Er ist hochmotiviert und möchte mit uns etwas erreichen.“

John Yeboah möchte direkt Vollgas geben und der Mannschaft helfen, die Klasse zu halten: „Ich möchte hier beim MSV das Beste aus mir herausholen und wieder möglichst viele Spielminuten sammeln. Gleichzeitig will ich der Mannschaft helfen und so schnell es geht punkten.“

Yeboah absolvierte 27 Länderspiele für die U-Mannschaften des DFB. Im Oktober 2017 nahm er mit der deutschen Auswahl an der U17-Weltmeisterschaft in Indien teil, bei der sie das Viertelfinale erreichte.