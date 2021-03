Fußball-Regionallist VfB Homberg hatte den eiskalten Rödinghausern nichts entgegen zu setzen. Mit 0:2-musste sich das Team von Trainer Sunay Acar dem Vorjahresmeister geschlagen geben.

Die Gelb-Schwarzen mussten erneut flexibel bei der Startaufstellung agieren, es fehlten der beruflich verhinderte Danny Rankl, der verletzte Samed Yesil und erneut der erkrankte Pascale Talarski. Die erste Großchance zur Führung hatten die Homberger, ein Kopfball von Cottrell Ezekwem landete am linken Pfosten. Ein Angriff der Gäste konnte Enzo Wirtz in der 25. Minute zum Torerfolg nutzen. Nach einer Flanke von Jonathan Riemer setzte Wirtz zum Flugkopfball an und schob den Ball vorbei an Gutkowski ins VfB-Tor.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wirtz auf 0:2. Auf der linken Strafraumseite tanzte Ba-Muaka Simakala vier oder fünf Gegenspieler aus und brachte den Ball zentral vor das Tor, wieder war es Enzo Wirtz, der das runde Leder im Tor versenkte. Die Homberger drängten auf den Anschluss, Rödinghausen verteidigte clever und brachte den Sieg über die Zeit. Für VfB-Trainer Acar war es ein gebrauchter Tag: "Ich glaube, es war eine verdiente Niederlage, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die gedanklich sehr reif war. Wir sind nicht an unsere Leistungsgrenze heran gekommen." Die Homberger rutschten wieder auf einen direkten Abstiegsplatz, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt allerdings nur einen Punkt. Weiter geht es am Samstag mit dem Kellerduell bei Bergisch Gladbach 09.