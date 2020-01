Beide Rollhockey-Bundesliga Mannschaften der RESG Walsum waren am Wochenende im Einsatz. Die Damen spielten in Niedersachsen bei den Bisons aus Calenberg und mussten sich ganz knapp mit 6:5 geschlagen geben.

Nach neun Minuten führten die Gastgeber schon mit 3:0, die RESG-Damen hatten die erste Halbzeit komplett verschlafen. Zur Pause stand es 4:2, Silvia Romero traf doppelt. Im weiteren Spielverlauf steigerte sich dann die RESG und kamen auf 5:5 wieder ran. Britt Stina Brandt netzte für die Bisons aber nochmal ein, sodass es bei der knappen Niederlage blieb. Noch spannender war das Spiel der Männer beim RSC Darmstadt. Im Landesleistungszentrum ging es für beide Mannschaften über die volle Distanz. Der Sieger wurde erst im Penaltyschießen ermittelt. Die RESG erwischte durch Sebastian Haas einen guten Start und ging mit 0:1 in Führung.

Nächster Gegner bei den Herren ist der RSC Gera, Damen haben spielfrei

Der Treffer sollte auch der einzige in 25 Minuten bleiben. Haas und Xavier Berruezo glichen im weiteren Spiel immer wieder aus, die Roten Teufel mussten in die Verlängerung. Miquel Vila gelang die erneute Führung zum 4:5, Nils Koch vom RSC konnte aber ausgleichen und die Entscheidung musste vom Punkt aus fallen. Für die Walsumer trafen vom Punkt Berruezo, Haas und Dobbratz, Leon Brandt im Tor entschärfte einen Penalty und belohnte sich damit selbst für eine starke Leistung. Das Team von Trainer Christopher Nusch sprang mit dem Sieg auf den zweiten Platz. Am kommenden Samstag haben die Damen spielfrei, die Männer spielen um 18 Uhr in der Sporthalle Beckersloh gegen den Aufsteiger auf Gera.