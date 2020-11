Die Regionalliga Fußballer des VfB Homberg überzeugten in ihrem Heimspiel am Rheindeich gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln und gewannen völlig verdient mit 3:1. VfB Trainer Sunay Acar konnte im Vergleich zur 2:0-Niederlage in Aachen durch abgesessene Sperren wieder mehr Spieler aufbieten.

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die besseren Möglichkeiten, die Kölner Defensive stand allerdings sicher und ließ zunächst keinen Gegentreffer zu. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang den Rheinländern in der 47. Minute durch Lukas Nottbeck die 0:1-Führung, die zu diesem Zeitpunkt sehr überraschend war. Die schwarz-gelben schüttelten sich kurz und starteten dann in den Angriffsmodus. In der 58. Minute gelang Danny Rankl der Treffer zum 1:1-Ausgleich. Nach einer Ecke stand Rankl goldrichtig und köpfte den Ball in der 64. Minute zur 2:1-Führung ein. Die Homberger hatten das Spiel jetzt in der Hand und setzen den FC weiter unter Druck. Nach einem Foul an Hombergs Marvin Lorch im Strafraum zeigte Schiedsrichter Leonidas Exuzidis auf den Elfmeterpunkt. Samed Yesil legte sich den Ball zurecht, den ersten Versuch konnte Kölns Schlussmann Julian Krahl entschärfen, der Nachschuss von Yesil landete dann im Tor (80.). Mit dem Sieg sprang das Team von Acar mit zehn Punkten auf Platz 17 der Tabelle. Am Samstag, 14. November, geht es um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte weiter.