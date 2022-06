Unübersehbar waren die vielen blauen und gelben Luftballons im Rheinhauser Volkspark. Die “musical kids Rheinhausen“ hatten zum Ukraine-Tag Hoffnungsschimmer22 geladen. Sinn und Zweck der Veranstaltung war, ein Signal der Solidarität, der Hilfsbereitschaft und der finanziellen Unterstützung zu senden.

Eine durchsichtige Spendensäule wartete darauf, gefüllt zu werden. Auch der Erlös aus Getränkeverkauf und Speisen kamen sowohl notleidenden Menschen in der Ukraine als auch Geflüchteten zugute. Auf der Bühne des Musikpavillons wurde den circa den 500 Besuchern ein abwechslungsreiches Programm geboten: Nach der Eröffnung durch Rheinhausens Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß, die auch herzliche Grüße vom Schirmherrn OB Sören Link überbrachte, ging es sehr akrobatisch los: Das jugendliche Tanzpaar der Lollipops legte eine rasante und teils schwindelerregende Vorstellung aufs Parkett. Es folgte ein ganz besonderer Höhepunkt des Nachmittags: Eine fünfköpfige ukrainische Gesangsgruppe (14 bis 18 Jahre), die im März mit ihren Familien aus der Ukraine geflüchtet sind, bot eine beeindruckende Perfomance mit ukrainischen Friedensliedern. Sie berichteten auch über ihre mehrtägige gefährliche Flucht.

Sodann begeisterten die “mini musical kids“ mit ihren peppigen und bewegungsintensiven Songs die Zuschauer. Die “musical kids Rheinhausen“ überzeugten wie immer mit einer Live-Präsenz, mehrstimmigen Chorsätzen, Solisten und „Modern Gospel Music“.

Den Abschluss bildete die Moerser/Düsseldorfer Hip-Hop Formation “Querschlag“, die noch einmal richtig Stimmung in den Volkspark brachte und die Zuhörer zum Mitsingen und Mittanzen animierte.

Eine „in jeder Hinsicht außerordentlich erfolgreiche und sehr gut organisierte Veranstaltung“ so Gudrun Tomberg vom Kulturbüro der Stadt Duisburg. Und es hat sich gelohnt: Es wurde insgesamt ein Erlös von insgesamt 2.500 Euro erzielt.