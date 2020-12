Das Projekt LebensWert hat 908 Geschenktütchen an die Vertreter von vier Grundschulen übergeben. „Es ist schön, dass das Projekt LebensWert die Schulen und Kinder im Stadtteil derart unterstützt“, waren sich die Schulleitungen einig.

In den Tütchen stecken Stifte, Anspitzer, Radiergummi, Schere und Klebstoff. „Uns war es wichtig, dass die Tütchen mit Dingen gefüllt sind, die die Kinder jeden Tag in der Schule brauchen“, sagt Barbara Hackert, Geschäftsführerin vom Projekt LebensWert, und ergänzt: „Den Geldbeutel vieler Eltern belastet der Kauf dieser Utensilien sehr, und wenn wir hier einen kleinen Beitrag zum Schulerfolg der Kinder leisten können, dann machen wir das gerne.“

Insgesamt 908 Tütchen, im Gesamtwert von 4.540 Euro, wurden an die Katholische Grundschule am Bergmannsplatz, die Katholische Barbaraschule, die GGS Gartenstraße und die GGS Salzmannschule ausgeliefert und werden nun an die Schülerinnen und Schüler verteilt.

Finanziert wurde die Aktion aus den Spenden, die Pater Tobias beim Wupperwiesen-Marathon in Opladen erlaufen hat. Insgesamt sind hier 6.803,78 Euro zusammengekommen. „Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass ich für die Kinder aus Duisburg, Neumühl und der ganzen Welt laufe“, sagt der Marathon-Pater. „Die große Spendenbereitschaft der Menschen ist dabei immer eine ganz besondere Motivation für mich.“