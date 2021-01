Wegen der Corona-Pandemie sind bei der "Sternsinger-Aktion 2021" Hausbesuche, das Singen der wohlbekannten Sternsinger-Lieder und das Spendensammeln von Haus zu Haus verboten. Die Sternsinger sind daher aufgefordert worden, nach Alternativen zu suchen, damit das wertvolle Hilfswerk "von Kindern für Kinder" in anderer Form durchgeführt werden kann.

Das Sternsinger-Vorbereitungsteam der Gemeinde St. Lucia in Baerl hat sich dazu entschlossen, auf dem EDEKA-Parkplatz in Baerl, Schulstraße 4, mit einem Stand präsent zu sein, damit dort in einer aufgestellten Spendendose alle hier Einkaufenden ihre Spende einwerfen und sich einen gesegneten Flyer (Aufkleber) mit dem Segensspruch – für daheim – mitnehmen können.

Am Dienstag, dem ersten Tag der Aktion, konnten die Sternsinger mit Begleiter Edgar Wilk bereits 850,33 Euro für die gute Sache sammeln – diesmal für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Ukraine und auch weltweit.

Und noch am Donnerstag, 7. Januar, 15 bis 18 Uhr, und am Samstag, 9. Januar, von 9 bis 13 Uhr, werden jeweils eine erwachsene Begleitperson und bis zu zwei Sternsinger dort diesen Stand mit der Spendendose und den Segens-Aufklebern unter strengen Corona-Auflagen begleiten.