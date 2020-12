Die Bahnhofsmission Duisburg bleibt auch im Lockdown weiterhin geöffnet und darf ihr Angebot unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln fortführen, da es gerade in den nächsten Tagen und Wochen des Lockdowns wichtig ist, dass hilfesuchende Menschen eine Anlaufstelle haben.

Neben den üblichen Gesprächsangeboten und Reisehilfen, besteht täglich die Möglichkeit sich mit einem Lunchbeutel zu versorgen. Wegen der strengen Regeln gegen die Ausbreitung der Pandemie muss die geplante Ausgabe der Weihnachtspäckchen an Heiligabend aber verschoben werden. Geplant wird, die Ausgabe zeitnah an anderen Tagen stattfinden zu lassen. Bis auf den ersten Weihnachtstag und Neujahr hat die Bahnhofsmission jeden Tag geöffnet. Aktuelle Öffnungszeiten können unter Tel. 0203/333967 erfragt werden.

Seit Jahren bringen Menschen in der Adventszeit Kaffee, Hygieneartikel, Süßes und andere Spenden zur Ökumenischen Bahnhofsmission, die die Mitarbeitenden normalerweise zu Heiligabend in Weihnachtspäckchen an Besucher verteilen. Wegen der Pandemie gibt es in diesem Jahr Lunchbeutel mit kleinen Lebensmittelgutscheinen, für deren Finanzierung die Bahnhofsmission um Geldspenden gebeten hatte. In die Lunchbeutel kommen belegte Brötchen, Kuchen, manchmal gibt es zudem ein Brot oder Obst. Dazu werden ein Becher Kaffee oder Tee zum Mitnehmen angeboten. Die Lunchbeutel werden jeden Tag verteilt.