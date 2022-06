Das Netzwerk Weiterbildung, ein Zusammenschluss von knapp 50 Bildungsanbietern aus dem Weiterbildungs- und Familienbildungsbereich mit Träger Bürgerstiftung Duisburg, führt ab sofort auch regelmäßige Beratungsangebote im Stadtteil Hochfeld durch.

In den Räumen Stadtteilbüros Hochfeld, Heerstraße 109, wird zukünftig jeden Donnerstag von 10 bis 14 Uhr kostenlose Beratung in Fragen der Fort- und Weiterbildung angeboten. Mit diesem zusätzlichen Angebot, das Netzwerk berät bereits heute regelmäßig im Stadtfenster in den Räumlichkeiten der VHS, möchte das Netzwerk seine Aktivitäten in die Sozialräume Duisburgs ausweiten und dadurch die Zugänge zu den Weiterbildungsangeboten erleichtern.

Neben der regelmäßig stattfindenden Karrieremesse in der Schauinsland-Arena ist die Bildungsberatung ein wichtiger Baustein des Netzwerks.

Die Angebote beantworten Fragen zur Sprachförderung und Anerkennung von Bildungsabschlüssen genauso wie Beratungsbedarfe im Umfeld von Aus- und Weiterbildung. Die Beratungsangebote orientieren sich an den Bedürfnissen, Möglichkeiten und den individuellen Rahmenbedingungen der Ratsuchenden. Sie sollen die Ratsuchenden unterstützen, die eigenen Stärken und vorhandenen Potentiale zu erkennen und durch passende Bildungsangebote zu erschließen. Sie haben das Ziel auch Bürger der Stadt Duisburg anzusprechen, die bisher nicht Nachfrager von Bildungsangeboten waren. Mit der Bildungsberatung sollen zukünftig noch mehr Weiterbildungsinteressierte für die Bedeutung und die Chance auf Veränderung durch Weiterbildung begeistert werden. Dabei wird auch in Weiterbildungsangebote vermittelt, die teilweise oder vollständig durch Dritte finanziert werden und somit den Ratsuchenden keine Kosten verursachen.