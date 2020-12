Er hat es, nach längerer Pause, wieder getan. Heribert Hölz, unermüdlicher Motor der Caritas-Bosnienhilfe, hat acht Jahre nach seinem Erstling „Von Lebertran bis Slivovic“ im Anno-Verlag sein zweites Buch veröffentlicht: "Gelebtes Leben – Autobiografisches in heiteren Reimen und Versen".

Und wie's für den uneitlen Streiter für die gute Sache so typisch ist, schildert er sein neuerliches literarisches Schaffen recht lakonisch: "Eigentlich wollte ich gar nicht schreiben. Die Gedichte sind als Einschlafhilfe entstanden." Immer wenn's mit der Nachtruhe nicht klappen wollte, griff er zum Stift. So habe sich mit der Zeit ein "Haufen Papier" im Nachtschränkchen angesammelt. Den wollte er schon entsorgen, habe aber sein nächtlich Niedergeschriebenes dann doch "Leuten" zum Lesen gegeben.

"Bloß nicht wegwerfen!"

Die meinten: "Bloß nicht wegwerfen!" Auch der Anno-Verlag, der schon sein erstes Buch herausgegeben hat, zeigte wieder Interesse. Und so lässt Heribert Hölz nun auf 140 Seiten teilhaben an seinem Leben, gewährt humorvoll private Einblicke. In Reimform geht's mal um seine Liebe zum Fußball, mal um Mittagsschläfchen, die "Millionentasche", Karnevalsorden und Kartoffelklöße mit Sauerbraten. Aber auch, eher nachdenklich, um seine christliche Prägung, den Wert des Ehrenamtes und natürlich die Bosnienhilfe. Die lässt den 78-Jährigen nach wie vor nicht ruhen.

300 Exemplare seines zweiten Buchs hat Hölz dem Verlag abgenommen, schon über 200 selbst an den Mann und die Frau gebracht. Er wirbt emsig weiter für sein Werk. Nicht aus Eitelkeit, wie gesagt, sondern um damit Gutes zu tun. Sein Verkaufserlös geht an die Bosnienhilfe.

Info

=> Wer sich für das Buch interessiert, kann sich direkt an Heribert Hölz wenden: Tel. 02845/5686.

=> Das Buch ist auch im Handel erhältlich: ISBN: 978-3-939256-93-9, 14,95 Euro.