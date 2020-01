Am Sonntag lud der HDK (Hauptausschuss Duisburger Karneval) über 400 Gäste zum Prinzenempfang in den Huckinger Steinhof ein. Prinz Sascha I. und seine Crew hatten mit dem Verteilen der Orden, alle Hände voll zu tun. Die geladenen Gäste stellten sich an einer immer größer werdenden "Menschenschlange" an, um den Prinzenorden, direkt aus der Hand von Prinz Sascha I. und seiner Crew zu erhalten. Die Wartezeit, bei der Orden-Übergabe hat sich mehr als gelohnt. Michael Jansen HDK-Präsident, moderierte die vom HDK ausgerichtete Prinzenempfang-Veranstaltung im Steinhof. Die Stimmung der Veranstaltung ist anhand der Fotostrecke gut erkennbar.