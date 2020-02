Die Regenbogen Duisburg GmbH engagiert sich seit 1983 für seelisch kranke Menschen und Menschen mit anderen Handicaps. Mit dem neuen Standort Rebobuch (Antiquariat) und Reborad (Fahrradwerkstatt) setzt die Regenbogen GmbH in Duisburg wieder einmal ein Zeichen.

Es sind nicht nur die die großen, barrierefreien, hellen und freundlichen Räume, die für die Menschen mit Psychiatrieerfahrung Arbeitsmöglichkeiten erschaffen. Nein, es ist ein weiterer Leuchtpunkt für Duisburg Hochfeld und eine wunderbare Begegnungsstätte für die Menschen aus Duisburg und im weiteren Umfeld. Für Kund*innen, die warten oder in einem Buch schmökern möchten, gibt es einen kleinen Cafébereich mit selbstgebackenen Keksen/ Kuchen und warmen und kalten Getränken

Nach der Begrüßung von Rolf Wöste, dem Geschäftsführer und dem Grußwort von Sören Link, dem Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, gab es neben einem Imbiss, reichlich Gespräche und fruchtbaren Gedankenaustausch. Die Führung durch die Arbeitsbereiche übernahm die wunderbare und aktive Bereichsleiterin für Arbeit und Beschäftigung Andrea Pfaff .

Als geladener Duisburger Lyriker und Kinderbuchautor bekam Heinz Flischikowski die Möglichkeit an einem Tisch seine Werke vorzustellen. Auch Oberbürgermeister Sören Link nahm sein neues Werk „Nach all den Jahren“ , das er in einer Lesung bei Rebobuch am 16. März mit Petra Sörensen Bataineh vorstellen wird, gerne in Empfang.

DSGVO--schriftliches Einverständnis für die

Veröffentlichung der Bilder liegt vor.

Heinz Flischikowski