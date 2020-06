Die Sommerferien kommen in Sichtweite. Auf dem AWO-Ingenhammshof werden sie Woche für Woche zu einem tierischen Vergnügen. Die Anmeldung für die Freizeiten während der Sommerferien ist ab jetzt wieder möglich.

Mädchen und Jungen ab sechs Jahren können in kleinen Gruppen (nicht mehr als zehn Personen) entweder an den Bauernhofferien, an einem Schnupperkurs Reiten oder an den Esel- und Pferde-Ferien teilnehmen. Die Freizeiten (montags bis freitags) machen jeweils vom 29. Juni bis 03. Juli, vom 6. bis 10. sowie vom 13. bis 17. Juli den Lernbauernhof der AWO-Integration zu einem Abenteuerspielplatz. Der Ferientag beginnt jeweils um 9 Uhr. Ein frisch zubereitetes Mittagessen stärkt für den Nachmittag, der um 16 Uhr endet.

Aufgrund der Corona-Verordnungen hat die AWO-Integration besondere Schutzmaßnahmen für die Kinder ergriffen. Hofleiterin Margarete Haseke beschreibt die Anpassungen: „Wir werden den Hof für die Ferienkinder absperren und zusätzliche Hygieneeinheiten einführen. Außerdem haben wir die Gruppen deutlich verkleinert, damit die Kinder sich auch ohne einen Mundschutz in der Gruppe bewegen können.“

Zudem hat sich das Hofteam verstärkt, um sicher zu sein: Die Spielregeln werden von allen eingehalten. Die meiste Zeit verbringen die Mädchen und Jungen an der frischen Luft, und wenn das Wetter nicht mitspielt, vermitteln Zelte ein gutes Abenteuergefühl. Vor allem aber stellt Margarete Haseke klar: „Dem Sommer-Spaß bei uns auf dem Hof tun diese kleinen Programmänderungen keinen Abbruch. Die Tiere auf dem Hof freuen sich auf die Feriengäste.“

Einige wenige Plätze sind noch frei. Anmeldungen werden unter Tel. 0203/424133 entgegengenommen.